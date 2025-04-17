Официальные лица не проводили патологоанатомического исследования, но сказали, что токсикологические тесты определили причину смерти актрисы. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

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Мишель Трахтенберг была наиболее известна по роли Дон Саммерс в сериале "Баффи – истребительница вампиров" и по роли Джорджины Спаркс в сериале "Сплетница". Кроме того, она снялась в таких фильмах: "Евротур", "Принцесса льда", "Убийство Кеннеди", "Города-побратимы", "Папе снова 17" и других.

Ранее сообщалось, что семья актрисы приняла решение не проводить вскрытие, причиной стали религиозные убеждения. Офис главного медицинского эксперта Нью-Йорка подтвердил, что уважает выбор близких Мишель.

Что известно о смерти Мишель Трахтенберг