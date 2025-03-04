В этом году Морган Фримен вышел на сцену Оскара с речью и вспомнил своего коллегу Джина Гекмана, который умер накануне церемонии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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После речи актера началась часть In Memoriam, когда на экране показывали лица и имена актеров, режиссеров и деятелей кино, которых не стало за последний год. Видеоряд сопровождался реквиемом Моцарта Lacrimosa.

Впрочем, в этой части не вспомнили о Мишель Трахтенберг – известной актрисе и звезде сериала "Баффи – истребительница вампиров", которая умерла 26 февраля.

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Разочарованные поклонники предположили, что для киноакадемии упоминание о ней было неважным. В то же время сеть удивило то, что на сайте Мишель Трахтенберг есть в мемориальном списке. Также некоторые фаны отметили, что на Оскаре не вспомнили и Алена Делона или Шеннен Догерти.

Что известно о Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг – американская актриса с украинскими корнями. Она стала популярной после лент "Баффи – истребительница вампиров" и "Евротур".

26 февраля актрису была найдена мертвой. Известно, что недавно она перенесла операцию по пересадке печени. На последних фото Мишель имела истощенный вид.