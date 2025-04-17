Офіційні особи не проводили патологоанатомічного дослідження, але сказали, що токсикологічні тести визначили причину смерті акторки. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.
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Мішель Трахтенберг була найбільш відома за роллю Дон Саммерс у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" та за роллю Джорджини Спаркс у серіалі "Пліткарка". Крім того, вона знялася у таких фільмах: "Євротур", "Принцеса льоду", "Вбивство Кеннеді", "Міста-побратими", "Татові знову 17" та інших.
Раніше повідомлялося, що родина акторки ухвалила рішення не проводити розтин, причиною стали релігійні переконання. Офіс головного медичного експерта Нью-Йорка підтвердив, що поважає вибір близьких Мішель.
Що відомо про смерть Мішель Трахтенберг
- Нагадаємо, що Мішель Трахтенберг померла 26 лютого 2025 року у 39-річному віці. Повідомлялося, що раніше акторка перенесла операцію з пересадки печінки.
- Згодом фотографка Аманда де Кадене розповіла, що незадовго до смерті Мішель перебувала у лікарні.
- Цікаво, що пам'ять Мішель Трахтенберг не вшанували на Оскарі-2025. Шанувальники припустили, що згадка про акторку була неважливою для кіноакадемії, однак на сайті вона була в меморіальному списку.