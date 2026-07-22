Найбагатший блогер світу MrBeast відгуляв розкішне весілля на закритому острові мільярдера: фото

Найпопулярніший та найбагатший блогер планети Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, офіційно одружився. Обранницею 28-річної зірки ютубу стала блогерка та геймерка з Південно-Африканської Республіки Теа Буйсен, а саме святкування відбулося на приватному острові.

Про зміну сімейного статусу блогера сповістило видання People, а самі молодята поділилися весільними кадрами на своїх сторінках в інстаграмі. Урочистість, яка розтягнулася майже на тиждень, проходила на острові Неккер, що належить британському мільярдеру Річарду Бренсону.

Як минуло весілля MrBeast

Свято пройшло в закритому форматі виключно для 70 найближчих родичів та друзів. Протягом тижня гості насолоджувалися активним відпочинком: каталися на кайтсерфах, займалися снорклінгом та знайомилися з місцевою фауною, після чого відбулася сама церемонія.

Містер Біст та Теа Буйсен / фото з інстаграму

Для важливої події наречена обрала кутюрну сукню від бренду Nicole + Felicia Couture. Натомість Джиммі Дональдсон вперше за довгий час відмовився від звичного повсякденного стилю та з'явився у класичному смокінгу від Ralph Lauren.

Джиммі Дональдсон з дружиною / фото з інстаграму

Свій перший танець пара виконала під романтичну композицію "Die With a Smile" Леді Ґаґи та Бруно Марса. Замість гучної вечірки до ранку молодята віддали перевагу настільним і картковим іграм, а традиційний весільний торт замінили на морквяний десерт – улюблені ласощі Теа.

Це звучатиме банально, але це був справжній рай! Ми так багато працюємо, що рідко бачимося з усіма близькими. Тому зібрати всіх в одному місці – це щось неймовірне. Ми вирішили робити такі тижневі здибанки з друзями та родиною щороку!

– поділилася емоціями наречена.

Найпопулярніший блогер планети одружився / фото з інстаграму

Історія кохання пари

Стосунки Джиммі та Теа розпочалися після їхнього знайомства у 2022 році під час поїздки блогера до Південно-Африканської Республіки. Тривалий час пара підтримувала роман на відстані через щільні робочі графіки обох. Наприкінці 2024 року, під час різдвяних свят, Дональдсон освідчився коханій просто у себе вдома, а тепер пара офіційно стала чоловіком та дружиною.

Наречені розрізають торт / фото з інстаграму

До речі, Наталка Денисенко розсекретила, скільки гостей запросять на весілля та чи планують кудись летіти на медовий місяць.

