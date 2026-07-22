Об изменении семейного положения блогера сообщило издание People, а сами молодожены поделились свадебными снимками на своих страницах в инстаграме. Торжество, которое растянулось почти на неделю, проходило на острове Неккер, принадлежащем британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону.

Как прошла свадьба MrBeast

Праздник прошел в закрытом формате исключительно для 70 ближайших родственников и друзей. В течение недели гости наслаждались активным отдыхом: катались на кайтсерфах, занимались снорклингом и знакомились с местной фауной, после чего состоялась сама церемония.

Мистер Бист и Теа Буйсен / фото из инстаграма

Для этого важного события невеста выбрала кутюрное платье от бренда Nicole + Felicia Couture. А Джимми Дональдсон впервые за долгое время отказался от привычного повседневного стиля и появился в классическом смокинге от Ralph Lauren.

Джимми Дональдсон с женой / фото из инстаграма

Свой первый танец пара исполнила под романтическую композицию "Die With a Smile" Леди Гаги и Бруно Марса. Вместо шумной вечеринки до утра молодожены предпочли настольные и карточные игры, а традиционный свадебный торт заменили на морковный десерт – любимое лакомство Теа.

Это прозвучит банально, но это был настоящий рай! Мы так много работаем, что редко видимся со всеми родными. Поэтому собрать всех в одном месте – это нечто невероятное. Мы решили устраивать такие еженедельные встречи с друзьями и семьей каждый год!

– поделилась эмоциями невеста.

Самый популярный блогер планеты женился / фото из инстаграма

История любви пары

Отношения Джимми и Теа начались после их знакомства в 2022 году во время поездки блогера в Южно-Африканскую Республику. Долгое время пара поддерживала отношения на расстоянии из-за плотных рабочих графиков обоих. В конце 2024 года, во время рождественских праздников, Дональдсон сделал предложение любимой прямо у себя дома, а теперь пара официально стала мужем и женой.

Молодожены разрезают торт / фото из инстаграма

Кстати, Наталья Денисенко раскрыла, сколько гостей пригласят на свадьбу и планируют ли они куда-нибудь улететь в медовый месяц.

