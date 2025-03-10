Мія Рамарі – нова зірка тіктоку: її пісні не залишать байдужими нікого

Мія Рамарі – музикантка зі Львова. У тіктоці вона стала популярною завдяки пісням, які пише у режимі реального часу. І звісно ж, голос співачки змушує "прилипнути" до екрана та дослухати трек до кінця.

Тікток уже давно став один із тих майданчиків, де кожен може заявити про себе та знайти однодумців. Про виконавицю Мію Рамарі, найімовірніше, найчастіше можна дізнатись саме з цієї соцмережі, пише Show24.

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Виконавиця опублікувала у тіктоці уривок пісні. В описі вона зазначила: "П'ю чай і пишу пісню". Така невимушена атмосфера і близькість з аудиторією не просто вражають, а й роблять тебе частинкою створення чергового треку.

Коментатори залишають тільки хороші відгуки, адже інших слів тут просто не добереш.

"Сподіваюсь, що він сказав у відповідь: твоя любов і за мною бродить, кожного разу ловить мій погляд. Я її обережно вхоплю, та в обіймах теплих до серця свого притулю".

"Ваааав. Хочеться бокал просеко, довгу шовкову чорну сукню, босоніжки на шпильках, зализаний пучок і в бар на ваш лайв".

"Потребуємо прем'єри, ТЕРМІНОВО! Але якщо без жартів, ми почекаємо, літайте, а іноді й пливіть у своїй творчості! Створюєте чудеса".

"Так давно вас не чула! Пісня пречудова".

"Дуже подобається ваша творчість, не зупиняйтесь".

Але одним прослуховуванням не обійшлось. Люди запустили милий тренд, який присвячують темі кохання, особистим розповідям чи просто красивим фоновим доповненням. У цьому варіанті дуже багато ніжності, естетичності та тепла.

А чи знали ви, що українські пісні повернулись у тренди.

Що відомо про Мію Рамарі

25 квітня 2025 року у Києві відбудеться перший сольний концерт Мії Рамарі. На сайті, де можна придбати квитки на захід, є чудовий опис виконавиці, який, мабуть, найкраще характеризує її творчу натуру.

"Мія Рамарі – це про щирість. Її музика – це особистий щоденник, у якому переплелися ніжність, гумор, зухвалість і боротьба з власними комплексами. Від каверів до авторських треків, які співачка створює сама від ідеї до фінального звучання, – все це наповнене справжніми емоціями", – йдеться у дописі.

Мія Рамарі / Фото з інстаграму співачки

Крім того, на платформі Spotify також можна послухати й інші пісні співачки: "Нема любові", "Свідомість", "Не дивись на мене", "Чому я не собака?" та інші. Хто зна, можливо, Мія Рамарі – майбутня зірка українського шоубізнесу.