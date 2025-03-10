Тикток уже давно стал одной из тех площадок, где каждый может заявить о себе и найти единомышленников. Об исполнительнице Мии Рамари, вероятнее всего, чаще всего можно узнать именно из этой соцсети, пишет Show24.

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Исполнительница опубликовала в тиктоке отрывок песни. В описании она отметила: "Пью чай и пишу песню". Такая непринужденная атмосфера и близость с аудиторией не просто поражают, но и делают тебя частью создания очередного трека.

Комментаторы оставляют только хорошие отзывы, ведь других слов здесь просто не подберешь.

"Надеюсь, что он сказал в ответ: твоя любовь и за мной бродит, каждый раз ловит мой взгляд. Я ее осторожно схвачу, и в объятиях теплых к сердцу своему прижму".

"Ваааав. Хочется бокал просеко, длинное шелковое черное платье, босоножки на шпильках, зализанный пучок и в бар на ваш лайв".

"Требуем премьеры, СРОЧНО! Но если без шуток, мы подождем, летайте, а иногда и плывите в своем творчестве! Создаете чудеса".

"Так давно вас не слышала! Песня замечательная".

"Очень нравится ваше творчество, не останавливайтесь".

Но одним прослушиванием не обошлось. Люди запустили милый тренд в тиктоке, который посвящают теме любви, личным рассказам или просто красивым фоновым дополнением. В этом варианте очень много нежности, эстетичности и тепла.

А знали ли вы, что украинские песни вернулись в тренды.

Что известно о Мие Рамари

25 апреля 2025 года в Киеве состоится первый сольный концерт Мии Рамари. На сайте, где можно приобрести билеты на мероприятие, есть замечательное описание исполнительницы, который, пожалуй, лучше всего характеризует ее творческую натуру.

"Мия Рамари – это об искренности. Ее музыка – это личный дневник, в котором переплелись нежность, юмор, дерзость и борьба с собственными комплексами. От каверов до авторских треков, которые певица создает сама от идеи до финального звучания, – все это наполнено настоящими эмоциями", – говорится в заметке.

Мия Рамари / Фото из инстаграма певицы

Кроме того, на платформе Spotify также можно послушать и другие песни певицы: "Нет любви", "Сознание", "Не смотри на меня", "Почему я не собака?" и другие. Кто знает, возможно, Мия Рамари – будущая звезда украинского шоу-бизнеса.