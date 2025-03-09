Эти видео собирают миллионные просмотры и сотни тысяч лайков. О чем снимать, чтобы попасть в рекомендации – пишет Show 24.
Важно Их должен услышать каждый: 6 лучших песен, которые положены на стихи Тараса Шевченко
Пользователи используют отрывок песни со строками:
E intanto il tempo se ne va
e non ti senti più bambina.
Si cresce in fretta alla tua età,
non me ne sono accorto prima.
E intanto il tempo se ne va
tra i sogni e le preoccupazioni.
Le calze a rete han preso già
il posto dei calzettoni.
Главный тренд под этот звук – публикация видео с подписью "Не знаю, в чем секрет счастья, но здесь я никогда не плакала". Пользователи показывают места или моменты, которые ассоциируются у них с положительными эмоциями.
Среди популярных вариаций: посещение любимых заведений, в частности McDonald's, показ мест отдыха, например пляжа, моря, леса, дачи, воспоминания о важных людях и домашних любимцах и демонстрация значимых вещей. Например, автомобиля.
Так, классическая итальянская песня 45-летней давности неожиданно возродилась и привлекла внимание современных пользователей.