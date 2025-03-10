Тікток уже давно став один із тих майданчиків, де кожен може заявити про себе та знайти однодумців. Про виконавицю Мію Рамарі, найімовірніше, найчастіше можна дізнатись саме з цієї соцмережі, пише Show24.
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Виконавиця опублікувала у тіктоці уривок пісні. В описі вона зазначила: "П'ю чай і пишу пісню". Така невимушена атмосфера і близькість з аудиторією не просто вражають, а й роблять тебе частинкою створення чергового треку.
Коментатори залишають тільки хороші відгуки, адже інших слів тут просто не добереш.
- "Сподіваюсь, що він сказав у відповідь: твоя любов і за мною бродить, кожного разу ловить мій погляд. Я її обережно вхоплю, та в обіймах теплих до серця свого притулю".
- "Ваааав. Хочеться бокал просеко, довгу шовкову чорну сукню, босоніжки на шпильках, зализаний пучок і в бар на ваш лайв".
- "Потребуємо прем'єри, ТЕРМІНОВО! Але якщо без жартів, ми почекаємо, літайте, а іноді й пливіть у своїй творчості! Створюєте чудеса".
- "Так давно вас не чула! Пісня пречудова".
- "Дуже подобається ваша творчість, не зупиняйтесь".
Але одним прослуховуванням не обійшлось. Люди запустили милий тренд, який присвячують темі кохання, особистим розповідям чи просто красивим фоновим доповненням. У цьому варіанті дуже багато ніжності, естетичності та тепла.
А чи знали ви, що українські пісні повернулись у тренди.
Що відомо про Мію Рамарі
25 квітня 2025 року у Києві відбудеться перший сольний концерт Мії Рамарі. На сайті, де можна придбати квитки на захід, є чудовий опис виконавиці, який, мабуть, найкраще характеризує її творчу натуру.
"Мія Рамарі – це про щирість. Її музика – це особистий щоденник, у якому переплелися ніжність, гумор, зухвалість і боротьба з власними комплексами. Від каверів до авторських треків, які співачка створює сама від ідеї до фінального звучання, – все це наповнене справжніми емоціями", – йдеться у дописі.
Мія Рамарі / Фото з інстаграму співачки
Крім того, на платформі Spotify також можна послухати й інші пісні співачки: "Нема любові", "Свідомість", "Не дивись на мене", "Чому я не собака?" та інші. Хто зна, можливо, Мія Рамарі – майбутня зірка українського шоубізнесу.