Не викреслюйте цю дату, – Джамала, Осадча та інші зірки про Міжнародний жіночий день

В Україні та світі 8 березня відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок. Це не свято "краси й тюльпанів", а можливість укотре привернути увагу до досягнень жінок, питання рівності та гендерних стереотипів.

Українські жінки у Міжнародний день боротьби за права жінок поділилися дописами, де нагадали про боротьбу жінок за рівність. Чоловіки натомість привітали з важливим днем. 24 Канал зібрав публікації зірок.

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Катя Осадча

Ведуча зазначила, що Міжнародний жіночий день залишається нагодою нагадати світу про жінок, які досі не мають прав. Адже боротьба зі стереотипами, об'єктивізацією, постійними вимогами щодо зовнішності тощо – триває досі.

Бути жінкою – складно. Ми вже зробили багато, але гендерні стереотипи досі існують. Зі святом, дорогі, в нас ще багато справ,

– зауважила Катя Осадча.

Джамала

Співачка нагадала, що це свято не просто про тюльпани чи весну. Вона пригадала, що чоловічої музики у світі досі більше. Саме для цього створили плейлист Spotify Equals, на обкладинці якого була Джамала. Артистка також подякувала жінкам у ЗСУ, лікаркам, медсестрам і волонтеркам.

Просто щаслива, що народилася дівчинкою. Все не так просто, але приколів набагато більше. Бережіть себе й спробуйте любити себе. Я знаю, це не так легко, як звучить. Але знайте – на жінках тримається так багато,

– зазначила Джамала.

Маша Єфросиніна

Ведуча обговорила тему Міжнародного дня боротьби за права жінок з Олею Поляковою. Вона закликала не забувати про цю дату й не викреслювати її з календаря.

Для мене цей день був і залишається особливою нагодою наголосити на необхідності подолання дискримінації та посилення позиції жінки в суспільстві. Тож, не викреслюйте, будь ласка, цю дату, майте свої традиції, свої приємні ритуали, що асоціюються у вас з цим днем!

– зауважила Єфросиніна.

Оля Цибульська

"У цьому жорстокому світі жінка досі бореться за свої права. Будь, як Україна. Не дозволяй нікому диктувати тобі, як треба жити", – закликала співачка.

Юлія Саніна

Фронтвумен The Hardkiss зізналась, що кожна її пісня натхненна дівчатами.

"Нехай ніщо і ніхто не стоїть на шляху вашої реалізації, ваших мрій та великих звершень. Нехай з вами станеться все, що ви вкладаєте в слово щастя. Жіноцтво пройшло довгий шлях, аби ми мали ті можливості, які маємо. І хоч зрозуміло, що справедливості у світі не існує, ми все одно можемо виточувати свою реальність, своє право жити власне життя по-своєму", – написала Саніна.

Настя Каменських

"Бути жінкою – це значить мати право обирати: ким бути, як жити, що відчувати. І це право не повинне залежати від думки суспільства чи традицій", – підкреслила співачка.

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