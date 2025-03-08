У лютому 2023 року в Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, який передбачає скасування вихідних на 8 березня, 1 травня та 9 травня. Водночас пропонується запровадити нові свята, зокрема День української жінки 25 лютого, у день народження письменниці Лесі Українки. Тож сьогодні, не зважаючи на всі суперечки, пропонуємо вашій увазі добірку про українських жінок, які надихають у такий складний для України час, пише Show24.

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Українські жінки, які надихають

Ольга Харлан

Ольга Харлан – видатна українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та багаторазова чемпіонка світу та Європи. Майстерність і відданість спорту точно надихають інших на те, що треба завжди йти до своєї мети. Однак спортсменка є однією з тих, хто палко та віддано підтримує Україну у час великої війни. До прикладу, влітку минулого року Харлан виставила на аукціон свою переможну шаблю, з якою виступала на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Лот продали за 10 мільйонів гривень, а гроші передали Силам оборони.

Ольга Харлан / Фото з інстаграму фехтувальниці

Оксана Забужко

Оксана Забужко – відома українська письменниця, публіцистка, громадська діячка тощо. Її роботи перекладені більше, ніж на 20 мов, а прізвище фігурує у найкращих журналістських статтях.

Свого часу вона була учасницею Революції на граніті. У 2004 році Забужко написала статтю, яка привернула міжнародну увагу до виборів в Україні. Письменниця спільно з польською публіцисткою Ізою Хруслінською видали книгу "Український палімпсет", яка у часи Революції Гідності стала незмінним джерелом інформації для польських еліт.

8 березня 2022 року, коли наша країна вже перебувала в стадії повномасштабної війни, поетеса виступила на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі.

Я виступала за право жінок бути вільними від дискримінації та гендерної нерівності, за право жити відповідно до власних бажань і вподобань. Однак це вперше мені доводиться обстоювати право жінок на саме життя,

– сказала тоді Забужко.

Оксана Забужко виступила в Європарламенті / Фото Getty images

Катерина Осадча

Популярна телеведуча та обличчя проєкту "Світське життя" після початку повномасштабного вторгнення ініціювала створення проєкту "Пошук зниклих". Як розповідала сама Катерина, ідея створити телеграм-канал із пошуку людей у неї виникла вже в перший тиждень повномасштабного вторгнення. 3 березня 2022 року вона разом із молодшим сином гуляла селом і в цей момент ухвалила рішення. Ведуча зрозуміла: тоді було необхідно створити спільноту, яка б об'єднала тисячі українців, які шукають своїх рідних.

Відомо, що завдяки проєкту вдалось знайти тисячі людей.

Катерина Осадча / Фото з інстаграму телеведучої

Ярослава Гресь

Ярослава – співзасновниця Pr-агенції Gres Todorchuk, громадської організації Ukraine WOW, екскоординаторка проєкту United24. Діяльність цієї жінки не просто привернула увагу світової спільноти до теми війни в Україні, а й допомогла залучити до підтримки нашої країни знаменитостей світового масштабу. Сьогодні United24 – це успішний проєкт, який продовжує функціонувати, і який став впізнаваним обличчям України. Діячка зробила все від себе належне, щоб нашу країну чули, і щоб про нашу країну говорили настільки голосно, наскільки це можливо.

Ярослава Гресь / Фото з інстаграму Ярослави

Надія Омельченко

Надія Омельченко – громадська діячка та підприємиця, засновниця благодійного фонду "Фонд освітніх ініціатив" а також віцепрезидентка компанії "IT-генератор", яка активно підтримує розвиток STEM-освіти серед дівчат та жінок в Україні. Вона ділиться знаннями та досвідом із тими, хто прагне досягти чогось у житті. Надія – приклад сильної та цілеспрямованої жінки, яка може підкорити цілий світ.

Надія Омельченко / Фото з відкритих джерел

Інна Мірошниченко

Інна – блогерка, бізнесвумен, дружина та багатодітна мама. У подружжя є двоє біологічних дітей, однак сімейство ухвалило рішення щодо всиновлення. Влітку 2023 року Мірошниченки всиновили хлопчика Марселя. На жаль, у дитини є проблеми зі здоров'ям. Річ у тім, що у нього виявили вроджену ваду – гастрошизис. Одну операцію хлопчик переніс у першу добу після народження, а другу – наприкінці вересня минулого року. При виписці Марселю діагностували хворобу Гіршпрунга, гіпоксично-ішемічну енцефалопатію другої стадії, грижі, анемію та ураження мозку.

Влітку 2024 року подружжя прийняли за доньку дівчинку Ангеліну. Заклад, звідки вони забрали дитину, було евакуйовано на узбережжя Балтійського моря в лютому 2022 року. Сьогодні Ангеліна вчиться у першому класі.

Родина Мірошниченків – це гідний приклад для наслідування, а Інна, як окрема особистість, героїня в очах багатьох людей. Вона по-справжньому сильна жінка, яка готова зробити все і навіть більше для своїх дітей.

Інна Мірошниченко / Фото з інстаграму Інни

Важливо зазначити, що це далеко не весь список українських жінок, які надихають. Кожна жінка по-своєму особлива та сильна. Особливо це можна відстежити у час російсько-української війни, коли дружини, сестри, матері чи доньки також борються пліч-о-пліч з чоловіками за незалежність нашої країни.