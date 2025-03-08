Украинские знаменитости в Международный день борьбы за права женщин поделились сообщениями, где напомнили о борьбе женщин за равенство. Мужчины взамен поздравили с важным днем. 24 Канал собрал публикации звезд.

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Катя Осадчая

Ведущая отметила, что Международный женский день остается поводом напомнить миру о женщинах, которые до сих пор не имеют прав. Ведь борьба со стереотипами, объективизацией, постоянными требованиями по внешности и т.д. – продолжается до сих пор.

Быть женщиной – сложно. Мы уже сделали много, но гендерные стереотипы до сих пор существуют. С праздником, дорогие, у нас еще много дел,

– отметила Катя Осадчая.

Джамала

Певица напомнила, что этот праздник не просто о тюльпанах или весне. Она вспомнила, что мужской музыки в мире до сих пор больше. Именно для этого создали плейлист Spotify Equals, на обложке которого была Джамала. Артистка также поблагодарила женщин в ВСУ, врачей, медсестер и волонтеров.

Просто счастлива, что родилась девочкой. Все не так просто, но приколов намного больше. Берегите себя и попробуйте любить себя. Я знаю, это не так легко, как звучит. Но знайте – на женщинах держится так много,

– отметила Джамала.

Маша Ефросинина

Ведущая обсудила тему Международного дня борьбы за права женщин с Олей Поляковой. Она призвала не забывать об этой дате и не вычеркивать ее из календаря.

Для меня этот день был и остается особой возможностью подчеркнуть необходимость преодоления дискриминации и усиления позиции женщины в обществе. Поэтому, не вычеркивайте, пожалуйста, эту дату, имейте свои традиции, свои приятные ритуалы, что ассоциируются у вас с этим днем!

– отметила Ефросинина.

Оля Цибульская

"В этом жестоком мире женщина до сих пор борется за свои права. Будь, как Украина. Не позволяй никому диктовать тебе, как надо жить", – призвала певица.

Юлия Санина

Фронтвумен The Hardkiss призналась, что каждая ее песня вдохновлена девушками.

"Пусть ничто и никто не стоит на пути вашей реализации, ваших мечтаний и больших свершений. Пусть с вами произойдет все, что вы вкладываете в слово счастье. Женщины прошло долгий путь, чтобы мы имели те возможности, которые имеем. И хотя понятно, что справедливости в мире не существует, мы все равно можем вытачивать свою реальность, свое право жить собственную жизнь по-своему", – написала Санина.

Настя Каменских

"Быть женщиной – это значит иметь право выбирать: кем быть, как жить, что чувствовать. И это право не должно зависеть от мнения общества или традиций", – подчеркнула певица.

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