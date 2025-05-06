У мережі показали могили батьків Ольги й Наталії Сумських: який вони мають вигляд

Батьки акторок Ольги та Наталії Сумських були відомими артистами. В'ячеслав Сумський помер у 2007 році, а Ганна Сумська – у перші дні повномасштабного вторгнення, 27 лютого 2022 року.

Днями у соцмережах опублікували відео, де показали могилу В'ячеслава та Ганни Сумських. Про це пише Show 24 з посиланням на відповідний ролик у тіктоці.

До слова Ольга Сумська потрапила під обстріл на Дніпропетровщині: "Між вибухами встигли на потяг"

Батьки Ольги та Наталії Сумських поховані на Байковому кладовищі. Для В'ячеслава Сумського встановили пам'ятник з його фото та написом – народний артист України.

Поряд – могила Ганни Сумської. Наразі там встановлений хрест.

Який вигляд мають могили батьків Ольги й Наталії Сумських: відео

Додамо, у грудні 2024 року Ольга Сумська повідомила, що займається пам'ятником для мами. Вона поділилась, що хоче встановити QR-код на надгробку, з яких можна було б відкрити некролог або сторінку пам'яті про покійного. Ольга казала, що їй хотілося б, щоб люди більше знали про її батьків.

Автор відео написав, що "шокований" станом могил. У коментарях під відео деякі користувачі зауважили, що вони здаються занедбаними та неприбраними, а Ганні Сумській ще не встановили пам'ятник.

"Дуже здивували дівчата. Такі відомі люди поховані, у мами й досі немає пам'ятника. Дівчата, соромно за вас. І не потрібно писати, що є причини, що не важливо. Важливо";

"Не виправдовуйте Ольгу й Наталку. Це сором! Як не можуть самі, то нехай наймуть людей!";

"Жах... Є і платні послуги з прибирання могил, невже мало грошей...".

Інші натомість закликали нікого не засуджувати та різко відреагували на саме відео. Та підкреслили, що бур'ян може виростати дуже швидко, навіть якщо там нещодавно поприбирали.

"Це ж потрібно знайти, полазити по кладовищу, осоромити людей. Хто знає, що у них у житті? Хто ви, щоб судити?";

"Як наші люди люблять сунути носа в чужі справи";

"Та не лізьте ви до чужих могил і в чуже життя! Що у нас за люди такі?";

"Шановний авторе, це справа особиста, можливо вони в церкві й в душі моляться. Це для покійних важливіше, навіщо виставляти на осуд? Будьте пильні до свого, а чужого не чіпайте".

Що відомо про батьків Сумських