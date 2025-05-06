У мережі показали могили батьків Ольги й Наталії Сумських: який вони мають вигляд
- Батьки Ольги та Наталії Сумських поховані на Байковому кладовищі. У мережі показали могили В'ячеслава та Ганни.
- В'ячеслав Сумський був відомим актором в різних українських театрах, а Ганна Сумська зіграла понад 150 ролей за свою кар'єру.
Батьки акторок Ольги та Наталії Сумських були відомими артистами. В'ячеслав Сумський помер у 2007 році, а Ганна Сумська – у перші дні повномасштабного вторгнення, 27 лютого 2022 року.
Днями у соцмережах опублікували відео, де показали могилу В'ячеслава та Ганни Сумських. Про це пише Show 24 з посиланням на відповідний ролик у тіктоці.
До слова Ольга Сумська потрапила під обстріл на Дніпропетровщині: "Між вибухами встигли на потяг"
Батьки Ольги та Наталії Сумських поховані на Байковому кладовищі. Для В'ячеслава Сумського встановили пам'ятник з його фото та написом – народний артист України.
Поряд – могила Ганни Сумської. Наразі там встановлений хрест.
Який вигляд мають могили батьків Ольги й Наталії Сумських: відео
Додамо, у грудні 2024 року Ольга Сумська повідомила, що займається пам'ятником для мами. Вона поділилась, що хоче встановити QR-код на надгробку, з яких можна було б відкрити некролог або сторінку пам'яті про покійного. Ольга казала, що їй хотілося б, щоб люди більше знали про її батьків.
Автор відео написав, що "шокований" станом могил. У коментарях під відео деякі користувачі зауважили, що вони здаються занедбаними та неприбраними, а Ганні Сумській ще не встановили пам'ятник.
- "Дуже здивували дівчата. Такі відомі люди поховані, у мами й досі немає пам'ятника. Дівчата, соромно за вас. І не потрібно писати, що є причини, що не важливо. Важливо";
- "Не виправдовуйте Ольгу й Наталку. Це сором! Як не можуть самі, то нехай наймуть людей!";
- "Жах... Є і платні послуги з прибирання могил, невже мало грошей...".
Інші натомість закликали нікого не засуджувати та різко відреагували на саме відео. Та підкреслили, що бур'ян може виростати дуже швидко, навіть якщо там нещодавно поприбирали.
- "Це ж потрібно знайти, полазити по кладовищу, осоромити людей. Хто знає, що у них у житті? Хто ви, щоб судити?";
- "Як наші люди люблять сунути носа в чужі справи";
- "Та не лізьте ви до чужих могил і в чуже життя! Що у нас за люди такі?";
- "Шановний авторе, це справа особиста, можливо вони в церкві й в душі моляться. Це для покійних важливіше, навіщо виставляти на осуд? Будьте пильні до свого, а чужого не чіпайте".
Що відомо про батьків Сумських
- В'ячеслав Сумський був актором Львівського, Запорізького, Полтавського та київського театрів, Національного українського драматичного театру імені Івана Франка. Серед його найкращих ролей – Еней в "Енеїді" Івана Котляревського, Ярема в "Гайдамаках" за Шевченком, Микита в "Ярославі Мудрому" та інші.
- Ганна Сумська працювала акторкою у театрах разом з чоловіком. Вона зіграла понад 150 ролей за всю кар'єру.