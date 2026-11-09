Була в ілюзії, – травесті-діва Монро пояснила, чому вирішила повернутися з Франції в Україну

Травесті-діва Монро вирішила повернутися в Україну після спроби пожити у Франції. Блогерка зізналася, що поки не готова до еміграції ні морально, ні фінансово.

Спочатку вона планує оселитися на Закарпатті, а згодом хоче повернутися до Києва. Про своє рішення Монро розповіла в інстаграмі.

Як пояснила блогерка, спробувати пожити у Франції вона вирішила через бажання подбати про безпеку маленького Левчика. Це син близької подруги та менеджерки Монро Наталії Медвєдєвої, відомої як Графиня. Жінки разом дбають про хлопчика та виховують його як одна родина. Наприкінці 2026 року, коли ситуація з обстрілами Києва погіршилася, Монро та Наталія почали обговорювати можливість тимчасового переїзду за кордон. Вибір зупинили на Франції, адже там живуть їхні друзі, які могли допомогти з облаштуванням. До того ж блогерці подобаються французька мова та Лазурове узбережжя. Однак під час поїздки блогерка зрозуміла, що не врахувала багатьох труднощів.

Ця поїздка показала мені, що я трохи була в ілюзії. Ну як трохи. Не готова та і все. Як морально, так і матеріально. Поки не готова,

– написала Монро.

Зокрема, їй виявилося непросто поєднувати відпочинок із постійною турботою про Левчика. Хлопчик перебуває у віці двох-трьох років і потребує багато уваги, тому уявлення Монро про спокійний відпочинок не збіглися з реальністю.

В моїй ілюзії я вирішила, що дитина буде робити те, що мені потрібно, тихенько сама гратися, поки я буду засмагати, як і мама дитини буде відповідати моїм очікуванням, як виховувати дитину. З Левчиком цікаво, весело, радісно та захопливо і разом з цим, це здебільшого хаос, різної гучності звуки, постійна увага і контейнування емоцій та енергії... Ви спитаєте, а що робила мама дитини? Керувала авто і нашим побутом, це дуже важливо зазначити, реалістичними планами,

– поділилась блогерка.

Ще одним важливим чинником стали витрати. Блогерка почала рахувати, скільки коштуватиме життя у Франції, щоб забезпечити дитині належні умови, приділяти їй достатньо часу та водночас мати можливість працювати й розвиватися.

Крім того, під час подорожі жінки зіткнулися з неприємною ситуацією. Коли в автомобілі пробило колесо, чоловік, який запропонував допомогти з ремонтом, ошукав їх на гроші. Монро зізналася, що її засмутила не лише фінансова втрата, а й сам факт того, що вони потрапили в таку ситуацію.

Урешті Монро та Наталія вирішили повернутися в Україну. Спочатку вони планують оселитися на Закарпатті, де Левчик зможе перебувати в безпечніших умовах. Водночас блогерка хоче час від часу їздити до Києва, адже там залишаються її друзі, майно та домашні улюбленці – кішки, яким ще потрібно оформити документи для виїзду за кордон.

Водночас Монро не виключає, що в майбутньому ще спробує пожити у Франції. Вона зазначила, що не бачить нічого поганого в тому, щоб змінювати плани й не мати відповідей на всі запитання просто зараз. "І на все треба час, здоров'я та фінанси", – підсумувала блогерка.

А раніше Монро розповідала про своє життя за кордоном.