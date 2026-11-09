Находясь в иллюзии, – травести-дива Монро объяснила, почему решила вернуться из Франции в Украину

Сначала она планирует поселиться в Закарпатье, а впоследствии хочет вернуться в Киев. О своем решении Монро рассказала в инстаграме.

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Как пояснила блогерша, она решила попробовать пожить во Франции из-за желания позаботиться о безопасности маленького Левчика. Это сын близкой подруги и менеджерши Монро Натальи Медведевой, известной как Графиня. Женщины вместе заботятся о мальчике и воспитывают его как одна семья. В конце 2026 года, когда ситуация с обстрелами Киева ухудшилась, Монро и Наталья начали обсуждать возможность временного переезда за границу. Выбор остановился на Франции, ведь там живут их друзья, которые могли помочь с обустройством. К тому же блогерше нравятся французский язык и Лазурное побережье. Однако во время поездки блогерша поняла, что не учла многих трудностей.

Эта поездка показала мне, что я немного жила в иллюзиях. Ну, как "немного". Не готова и все. И морально, и материально. Пока не готова– написала Монро.

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В частности, ей оказалось непросто совмещать отдых с постоянной заботой о Левчике. Мальчик находится в возрасте двух-трех лет и требует много внимания, поэтому представления Монро о спокойном отдыхе не совпали с реальностью.

В моих иллюзиях я решила, что ребенок будет делать то, что мне нужно, тихонько играть сам по себе, пока я буду загорать, а мама ребенка будет соответствовать моим ожиданиям относительно того, как воспитывать ребенка. С Левчиком интересно, весело, радостно и увлекательно, и в то же время это в основном хаос, звуки разной громкости, постоянное внимание и сдерживание эмоций и энергии... Вы спросите, а что делала мама ребенка? Водила автомобиль и занималась нашим бытом, это очень важно отметить, реалистичными планами– поделилась блогерша.

Еще одним важным фактором стали расходы. Блогерша начала подсчитывать, во сколько обойдется жизнь во Франции, чтобы обеспечить ребенку достойные условия, уделять ему достаточно времени и в то же время иметь возможность работать и развиваться.

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Кроме того, во время путешествия женщины столкнулись с неприятной ситуацией. Когда у автомобиля пробило колесо, мужчина, предложивший помочь с ремонтом, обманул их на деньги. Монро призналась, что ее огорчила не только финансовая потеря, но и сам факт того, что они попали в такую ситуацию.

В конце концов Монро и Наталья решили вернуться в Украину. Сначала они планируют поселиться в Закарпатье, где Левчик сможет находиться в более безопасных условиях. В то же время блогерша хочет время от времени ездить в Киев, ведь там остаются ее друзья, имущество и домашние питомцы – кошки, которым еще нужно оформить документы для выезда за границу.

В то же время Монро не исключает, что в будущем еще попробует пожить во Франции. Она отметила, что не видит ничего плохого в том, чтобы менять планы и не иметь ответов на все вопросы прямо сейчас. "И на все нужно время, здоровье и финансы", – подытожила блогерша.

А ранее Монро рассказывала о своей жизни за границей.