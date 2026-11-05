Трансгендерна блогерка Монро виїхала з України: як їй це вдалося

Про переїзд Монро розповіла, відповідаючи на запитання підписників в інстаграмі. За її словами, у селі немає жодної крамниці чи кафе, а до найближчого супермаркету – шість кілометрів. Та після Києва їй припав до душі саме цей спокій.

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Зараз у Франції, в селі біля Діжона. Жодного магазину та кафе. Найближчий маркет в 6 км. Дуже спокійно та релаксуюче. Я працюю. Клієнтські сесії, блог та поточні завдання. Вчора зробила педикюр і нафарбувала нігті, чекаю на початок нового навчання. Стосовно майбутнього – я видихнула– розповіла Монро.

Монро виїхала за кордон / скриншот з monritta

У Франції вона проводить час із Левчиком, сином подруги, і чекає на початок нового навчання. Блогерка також подумує про курс із сексології. Водночас їй бракує звичних київських буднів – від прогулянок у парку до часу з друзями.

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Сумую в цілому за собою та своїм життям в Києві. За квартирою, за кицями (яким важливо бути там, де їх годують та чухають), за кабінетом, за парком, за друзями, за Києвом…– написала вона.

Монро виїхала за кордон / скриншот з monritta

Підписники також запитали, як Монро перетнула кордон під час воєнного стану. У відповідь блогерка згадала про законні способи виїзду з України, але не уточнила, на якій саме підставі виїхала. За її словами, критичних повідомлень було небагато, а більшість підписників її підтримали.

Є законні способи перетину кордону під час воєнного стану– написала Монро у відповідь на запитання про подальші плани.

Монро виїхала за кордон / скриншот з monritta

Натомість блогерка розповіла, чого їй хотілося б у майбутньому: жити в Україні, мати власний будинок у Франції, вільно говорити французькою та заробляти 10 тисяч євро. Згадала вона й про мрію зібрати колекцію парфумів. А найбільше хоче, щоб війна закінчилася перемогою України, а полонені та викрадені діти повернулися додому.

До речі, Маремуха з 4-річним сином виїхала з України до Лісабона та зізналася, що рішення їй далося дуже складно.