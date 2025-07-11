Працюватиме на державу: МЦКМ у Києві отримав нового управителя

МЦКМ у центрі Києва, раніше відомий як Жовтневий палац, був законно переданий в управління компанії "Комбінат Плюс". Її власником є Дмитро Сидоренко, засновник Atlas Festival.

Про це повідомило Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке й забезпечило передачу Міжнародного центру культури й мистецтв, пише Show 24.

До слова Мільйони гривень: гурт "Курган & Agregat" озвучив рекордну суму, яку зібрав на потреби бійців

Договір на управління підписали з переможцем конкурсу на 5 років. Сума щомісячного гарантійного платежу становить 2 мільйони гривень щомісяця та 99,9 % від суми отриманого прибутку.

Вперше за роки незалежності України, ми повернули державі не просто будівлю – ми повернули культурний потенціал. У центрі столиці десятиліттями заробляли величезні статки, не сплачуючи реальні суми до бюджету та виснажували ресурс. Ці часи завершено,

– повідомив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

В АРМА додають, що палац тепер стане активом, що відповідатиме культурному рівню й приноситиме дохід до бюджету.

Раніше відбувся відкритий конкурс на сайті Prozorro, де перемогу на управління активом здобув ТОВ "Комбінат Плюс". Власником компанії є Дмитро Сидоренко, засновник проєктів Atlas Festival, Atlas, терас ТРЦ Gulliver та ТРЦ River Mall, концертних агенцій AConcert та PMK. Завдяки цим проєктам вдалось зібрати близько 300 мільйонів гривень на благодійність і підтримку армії.

Таким чином держава повернула контроль над важливим культурним і економічним об'єктом. До держбюджету мінімально надійде 120 мільйонів гривень.

Дмитро Сидоренко зазначив, що планує ремонт та модернізацію фудкортів, реновацію санітарних зон, оновлення інфраструктури. Також працюватиме над залученням спонсорів і міжнародних партнерів.

"Ми беремося за відновлення одного з ключових культурних центрів столиці, який є не лише економічно, а й символічно важливим для країни. Наша мета - перетворити МЦКМ на сучасний, інклюзивний, доступний простір для концертів, освітніх і культурних заходів", – додав Сидоренко.