Об этом сообщило Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое и обеспечило передачу Международного центра культуры и искусств, пишет Show 24.

К слову Миллионы гривен: группа "Курган & Agregat" озвучила рекордную сумму, которую собрала на нужды бойцов

Договор на управление подписали с победителем конкурса на 5 лет. Сумма ежемесячного гарантийного платежа составляет 2 миллиона гривен ежемесячно и 99,9 % от суммы полученной прибыли.

Впервые за годы независимости Украины, мы вернули государству не просто здание – мы вернули культурный потенциал. В центре столицы десятилетиями зарабатывали огромные состояния, не платя реальные суммы в бюджет и истощали ресурс. Эти времена завершены,

– сообщил заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.

В АРМА добавляют, что дворец теперь станет активом, соответствующим культурному уровню и будет приносить доход в бюджет.

Ранее состоялся открытый конкурс на сайте Prozorro, где победу на управление активом получил ООО "Комбинат Плюс". Владельцем компании является Дмитрий Сидоренко, основатель проектов Atlas Festival, Atlas, террас ТРЦ Gulliver и ТРЦ River Mall, концертных агентств AConcert и PMK. Благодаря этим проектам удалось собрать около 300 миллионов гривен на благотворительность и поддержку армии.

Таким образом государство вернуло контроль над важным культурным и экономическим объектом. В госбюджет минимально поступит 120 миллионов гривен.

Дмитрий Сидоренко отметил, что планирует ремонт и модернизацию фудкортов, реновацию санитарных зон, обновление инфраструктуры. Также будет работать над привлечением спонсоров и международных партнеров.

"Мы беремся за восстановление одного из ключевых культурных центров столицы, который является не только экономически, но и символически важным для страны. Наша цель - превратить МЦКИ на современный, инклюзивный, доступное пространство для концертов, образовательных и культурных мероприятий", – добавил Сидоренко.