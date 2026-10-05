YAKTAK, LATEXFAUNA, Павло Зібров та інші: що послухати з нової української музики

Почати новий тиждень можна з нової української музики. Минулого тижня наші артисти презентували чимало свіжих робіт – від пісень про кохання та треків із незвичним звучанням до кліпів з особистими історіями й масштабного альбому за участю десятків виконавців.

Свої прем'єри представили LATEXFAUNA, ENLEO, YAKTAK, Павло Зібров, Арсен Мірзоян та Оля Полякова та інші артисти. Про найцікавіші музичні новинки минулого тижня – далі в матеріалі 24 Каналу.

LATEXFAUNA

Почати музичний дайджест варто з гурту LATEXFAUNA, який випустив новий трек KAZHAN і кліп на нього. Пісня стала першою композицією з майбутнього альбому AstroPunk. Музиканти називають цей реліз початком нової ери у своїй творчості. За їхніми словами, цього разу вони вирішили дозволити собі "абсолютно все, і навіть трохи більше".

LATEXFAUNA – KAZHAN: дивіться відео онлайн

ENLEO

ENLEO випустив трек "Під київським дощем". Пісня про те, як посеред зливи зустрічаєш людину, і все інше стає неважливим. Всі біжать ховатися під дахи, а ви двоє лишаєтесь під дощем.

ENLEO – "Під київським дощем": дивіться відео онлайн

Якщо ENLEO говорить про момент, коли почуття лише виникають, то наступний трек YAKTAK показує зовсім інший етап кохання – стосунки, які тривають уже багато років.

YAKTAK

Ярослав презентував пісню "Якби не було тебе", присвячену коханню, яке не зникає з роками. Це не історія про перші побачення чи закоханість. Герой пісні дякує коханій за прості речі: за те, що вона чекає вдома, підтримує його та робить його життя яскравішим. Він не приховує, що у стосунках бувають складні моменти, але водночас упевнений у своїх почуттях.

YAKTAK – "Якби не було тебе": дивіться відео онлайн

Павло Зібров

Артист представив пісню "Чаклунка", яку присвятив своїй дружині Марині. За словами Зіброва, саме вона стала тією жінкою, яка свого часу змогла його зачарувати. І під її чарами йому так добре, що він уже й не тікає, бо вона буденність у казку перетворює, а він – не нарікає.

У моєму житті така чаклунка теж є. І ви її добре знаєте – це моя Марина,

– розповів Зібров.

Для кліпу команда артиста використала сучасні технології, завдяки яким він разом із дружиною ніби повертається в минуле – у час, коли вони були молодими, а їхня історія кохання тільки починалася.

Павло Зібров – "Чаклунка": дивіться відео онлайн

Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян презентував пісню "Чайки", яка стала саундтреком до фільму "Океан нескорених". Композиція звучить у стрічці та перегукується з історією її героїв. У пісні йдеться про боротьбу, силу духу та прагнення рухатися вперед, навіть коли на шляху доводиться долати складні випробування.

Арсен Мірзоян – "Чайки": дивіться відео онлайн

Оля Полякова

Виконавиця випустила нову пісню англійською мовою – My Future Ex. Трек поєднує сучасне попзвучання з енергійною музикою у стилі 1980-х. Артистка присвятила композицію ситуації, коли людина закохується, але водночас розуміє, що ці стосунки можуть закінчитися сварками та сльозами.

Я написала цю пісню для всіх, хто опинявся в такій ситуації, але все одно вирішував ризикнути. Це своєрідне танцювальне тренування для розбитого серця,

– зазначила Полякова.

Оля Полякова – My Future Ex: дивіться відео онлайн

Завершує нашу добірку великий музичний реліз від лейблу Третього армійського корпусу AB3 Music. Цього разу йдеться не про окрему пісню, а про цілий альбом, над яким працювали десятки українських артистів.

AB3 Music

Музичний лейбл Третього армійського корпусу AB3 Music презентував альбом "Українське Народне Радіо". Його головні теми – єднання та внутрішня сила. Над платівкою працювали понад 50 виконавців, бітмейкерів і саундпродюсерів. Загалом до альбому увійшли 30 повноцінних треків і 13 радіоджинглів.

У релізі можна почути як відомих українських виконавців, зокрема ТНМК, SKOFKA, KALUSH Orchestra та alyona alyona, так і представників андеграундної сцени та зірок мережі – MC Петю, cybermykola, MUCHNOY та loco-flamer. До роботи також долучилися рома майк, Довгий Пес, Фрай і скало, BRATSKE KOLO та бійці Трійки ANYMAN, Кров, Югар, Сіджик і MARMEK.

На створення цього альбому пішло майже два роки. Я вдячний усім артистам, команді та військовим, які записували треки в перервах між виконанням бойових завдань. Вірю, що цей продукт житиме роками й покаже: реп – це відтворення сьогодення. А ще дасть молоді якісну українську альтернативу, щоб російська музика не мала місця в наших чартах,

– розповів керівник лейблу AB3 Music Ілля Кучман.

Більше музичних прем'єр українських артистів ми зібрали в окремій добірці, яка вийшла наприкінці вересня. У ній – нові пісні та кліпи Jerry Heil, Святослава Вакарчука, Злати Огнєвіч, MamaRika та інших українських виконавців.