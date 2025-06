Варті прослуховування: 12 найкращих музичних новинок від українських зірок

Цього тижня українська музична сцена знову довела: творча енергія наших артистів не вичерпується. Слухачі знову можуть пізнавати яскраві дуети, нові альбоми та свіжі треки.

У добірці Show 24 – найяскравіші музичні прем’єри останніх днів. Тут треки, які варто послухати, додати в плейлист і обговорити з друзями.

До слова "Про любов?": як пісня "Скрябіна" стала наймилішим трендом у тіктоці

Klavdia Petrivna

Співачка після паузи презентувала альбом, який присвятила тим, кому подобаються її пісні. До платівки увійшло п'ять різних пісень.

Я сильно хихочу, коли читаю новини, що "проєкт KLAVDIA PETRIVNA закривається". Я ж лише почала. Цим альбомом я заявляю, що й далі я творитиму так, як бажаю. Маніфест не диктує, як сприймати альбом. Він лише відкриває двері. А далі - ваша черга увійти,

– поділилась Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna – "Інтимна лірика": слухайте онлайн

"Піккардійська Терція"

У день трагічної смерті Ігоря Білозіра гурт дав композиції музиканта "Квіти у росі", яка була незаслужено недооціненою, нове життя. Колектив постарався зберегти максимум оригінальної версії, її мелодичність та емоційність.

"Піккардійська Терція" – "Квіти у росі": слухайте онлайн

Анна Трінчер

Співачка презентувала нову пісню, де розповіла щиру історію справжньої жіночої дружби, підтримки та любові. Вона розповідає про зв'язок, який тримає у найважчі хвилини. Трек руйнує нав'язані стереотипи про те, що дружби між жінками не існує.

Анна Трінчер – "Подруга моя": дивіться відео онлайн

Ann in Black

Нова іронічна та драйвова пісня виконавиці закликає виходити за межі зони контролю та ставати господарем свого часу, настрою й життя. Це своєрідний гімн для підприємців-початківців, які шукають незалежного й свідомого життя.

Ann in Black – "Точка на базарі": дивіться відео онлайн

Муаяд

Учасник Нацвідбору на Євробачення презентував нову пісню, де вклав і надію, і біль водночас. Вона на тему внутрішньої боротьби, вразливості та сили. Також співак випустив відеороботу в стилі артхаус, що символізує внутрішній світ героя.

Муаяд – "Вилікуй мене": дивіться відео онлайн

VLADA K

Співачка випустила англомовний переклад своєї пісні "Мантра", яку створила для участі в Дитячому Євробаченні. Трек зберігає філософію та головні думки, але додає міжнародного звучання.

VLADA K – No time to be sorry: дивіться відео онлайн

Крихітка, ULIA LORD, Qarpa

Це переспів культового хіта "Усі ми прагнемо любові" гурту "Соколи". Таким чином музикантки висловили повагу й вдячність українському ренесансу 90-х. Пісня є присвятою маскультурі тих часів і спробою підтримати тяглість та традиції української попмузики.

Крихітка feat. ULIA LORD, Qarpa – "Усі ми прагнемо любові": дивіться відео онлайн

"Фіолет"

Гурт презентував сингл з майбутнього альбому, прем'єра якого відбудеться восени. Це чесний погляд на токсичні та співзалежні стосунки.

Ця пісня і кліп – мої щирі рефлексії про свої не найприємніші сторони та досвіди минулого. Так легко було не помічати чужих кордонів, коли почував себе єдино правим. Особистого це стосувалося чи робочих стосунків,

– поділився фронтмен гурту.

"Фіолет" – "Розбіжності": слухайте онлайн

Zwyntar

У новий альбом гурту увійшло чотири пісні про дорогу, втрату, прийняття й світло, яке вказує на правильний шлях. Колектив називає ці композиції саундтреками для поїздки у спекотний літній полудень.

Zwyntar – "На іншому боці ріки": слухайте онлайн

renie cares і Tember Blanche

У спільній оригінальній пісні поєдналися елементи обох музичних проєктів.

renie cares і Tember Blanche – "Хей йо": слухайте онлайн

GROSU & Don Maron

Пісня розповідає про двох самотніх людей, які довірились одне одному у складний момент та наважилися стрибнути в невідоме. Композиція символізує свободу, електронний та танцювальний настрій.

GROSU & Don Maron – "Літаєм": дивіться відео онлайн

MUDRA

Сингл української співачки присвячений жінкам, які пережили зраду. Це історія жінки про страх кохати й довіряти, щоб не отримати згодом ніж у спину. Також трек розповідає про те, як після минулого досвіду знайти в собі внутрішню сміливість і відкрити серце для нового кохання.

MUDRA – "Пообіцяй": дивіться відео онлайн