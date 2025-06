Стоящие прослушивания: 12 лучших музыкальных новинок от украинских звезд

На этой неделе украинская музыкальная сцена снова доказала: творческая энергия наших артистов не иссякает. Слушатели снова могут познавать яркие дуэты, новые альбомы и свежие треки.

В подборке Show 24 – самые яркие музыкальные премьеры последних дней. Здесь треки, которые стоит послушать, добавить в плейлист и обсудить с друзьями.

Klavdia Petrivna

Певица после паузы презентовала альбом, который посвятила тем, кому нравятся ее песни. В пластинку вошло пять разных песен.

Я сильно хихикаю, когда читаю новости, что "проект KLAVDIA PETRIVNA закрывается". Я же только начала. Этим альбомом я заявляю, что и дальше я буду творить так, как хочу. Манифест не диктует, как воспринимать альбом. Он лишь открывает дверь. А дальше - ваша очередь войти,

– поделилась Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna – "Інтимна лірика": слушайте онлайн

"Пиккардийская Терция"

В день трагической смерти Игоря Билозира группа дала композиции музыканта "Квіти у росі", которая была незаслуженно недооцененной, новую жизнь. Коллектив постарался сохранить максимум оригинальной версии, ее мелодичность и эмоциональность.

"Пиккардийская Терция" – "Квіти у росі": слушайте онлайн

Анна Тринчер

Певица представила новую песню, где рассказала искреннюю историю настоящей женской дружбы, поддержки и любви. Она рассказывает о связи, которая держит в самые тяжелые минуты. Трек разрушает навязанные стереотипы о том, что дружбы между женщинами не существует.

Анна Тринчер – "Подруга моя": смотрите видео онлайн

Ann in Black

Новая ироничная и драйвовая песня исполнительницы призывает выходить за пределы зоны контроля и становиться хозяином своего времени, настроения и жизни. Это своеобразный гимн для начинающих предпринимателей, которые ищут независимой и сознательной жизни.

Ann in Black – "Точка на базарі": смотрите видео онлайн

Муаяд

Участник Нацотбора на Евровидение презентовал новую песню, где вложил и надежду, и боль одновременно. Она на тему внутренней борьбы, уязвимости и силы. Также певец выпустил видеоработу в стиле артхаус, что символизирует внутренний мир героя.

Муаяд – "Вилікуй мене": смотрите видео онлайн

VLADA K

Певица выпустила англоязычный перевод своей песни "Мантра", которую создала для участия в Детском Евровидении. Трек сохраняет философию и главные мысли, но добавляет международного звучания.

VLADA K – No time to be sorry: смотрите видео онлайн

Крошка, ULIA LORD, Qarpa

Это перепев культового хита "Все мы хотим любви" группы "Соколы". Таким образом музыкантки выразили уважение и благодарность украинскому ренессансу 90-х. Песня является посвящением маскультуре тех времен и попыткой поддержать преемственность и традиции украинской поп-музыки.

Крихітка feat. ULIA LORD, Qarpa – "Усі ми прагнемо любові": смотрите видео онлайн

"Фиолет"

Группа презентовала сингл из будущего альбома, премьера которого состоится осенью. Это честный взгляд на токсичные и созависимые отношения.

Эта песня и клип – мои искренние рефлексии о своих не самые приятные стороны и опыты прошлого. Так легко было не замечать чужих границ, когда чувствовал себя единственно правым. Личного это касалось или рабочих отношений,

– поделился фронтмен группы.

"Фиолет" – "Розбіжності": слушайте онлайн

Zwyntar

В новый альбом группы вошло четыре песни о дороге, потере, принятии и свет, который указывает на правильный путь. Коллектив называет эти композиции саундтреками для поездки в жаркий летний полдень.

Zwyntar – "На іншому боці ріки": слушайте онлайн

renie cares и Tember Blanche

В совместной оригинальной песне соединились элементы обоих музыкальных проектов.

renie cares и Tember Blanche – "Хей йо": слушайте онлайн

GROSU & Don Maron

Песня рассказывает о двух одиноких людях, которые доверились друг другу в сложный момент и решились прыгнуть в неизвестное. Композиция символизирует свободу, электронный и танцевальное настроение.

GROSU & Don Maron – "Літаєм": смотрите видео онлайн

MUDRA

Сингл украинской певицы посвящен женщинам, которые пережили измену. Это история женщины о страхе любить и доверять, чтобы не получить впоследствии нож в спину. Также трек рассказывает о том, как после прошлого опыта найти в себе внутреннюю смелость и открыть сердце для новой любви.

MUDRA – "Пообіцяй": смотрите видео онлайн