Танцювальний хіт від Jerry Heil і романтична Гросу: 7 музичних прем'єр, які не варто пропускати

Перший тиждень літа приніс чимало музичних новинок від українських артистів. Серед прем'єр цього разу – щирі історії про кохання, ностальгію за дитинством і танцювальні треки для літа.

24 Канал зібрав у добірці нові релізи від YAROMIYA, GROSU, Jerry Heil, Олі Полякової та інших виконавців. Можливо, якийсь з цих треків вам захочеться додати собі у плейлист.

До слова До Місяці гордості: Мадонна зіграла концерт на Таймс-сквер у Нью-Йорку

YAROMIYA

Співачка презентувала нову щиру та емоційну пісню про почуття, що продовжують жити в серці навіть після великих змін. Композиція не базується на якійсь конкретній історії з життя артистки. Вона надихалась людськими емоціями та переживаннями, що можна зустріти щодня.

Це також спогад про теплі й ніжні моменти, про дні, коли все здавалося особливим, а квіти – найніжнішими у світі. Навіть якщо у стосунках уже немає того світла, спогади все одно залишаються з нами, лікують і наповнюють серце,

– ділиться YAROMIYA.

YAROMIYA – "Квіти": дивіться відео онлайн

iSKra

Співачка та авторка пісень презентувала ностальгійну пісню. Вона надихнулась віршем Лесі Українки, що асоціюється їй з безтурботністю і дитинством. Тому iSKra обрала літній настрій та просту мелодичну форму. А текст розповідає про час, коли дорослих проблем не існувало.

"У такий складний час людям подобається згадувати щось хороше. Мені хотілося передати у пісні ті щемливі миті з наших дитячих років, коли не було телефонів", – поділилась співачка.

iSKra – "Вишеньки-черешеньки": дивіться відео онлайн

GROSU

Артистка випустила новий авторський сингл, що може стати саундтреком теплих вечорів цього літа. В основі пісні – відчуття, коли між двома людьми несподівано з'являється відстань. Але почуття все-таки сильніші. У треку танцювальне звучання поєдналось із щирою лірикою.

Іноді ми живемо так, ніби попереду ще дуже багато часу. Відкладаємо слова, зустрічі, обійми на потім. Але саме моменти поруч із близькою людиною і є нашим справжнім раєм. Саме про це моя нова пісня,

– розповідає GROSU.

GROSU – "Мій рай": дивіться відео онлайн

TheNogi

Оля Полякова представила кліп на сингл "Не на часі". Це перший візуальний матеріал її провокативного альтер его під псевдонімом Ізольда Рот.

Зазначимо, проєкт TheNogi створює музику в жанрі, який Полякова називає "стервопоп". Співачка визначає його як сміливий, дорослий та провокативний. Але той, що відгукнеться сучасній українській жінці.

TheNogi – "Не на часі": дивіться відео онлайн

Jerry Heil

Співачка випустила новий танцювальний трек, на який слухачі чекали вже 2 місяці після його прем'єри. Він продовжує естетику хіта "Додай гучності" і має подібний містичний ретро-настрій. Також вийшло відео, його режисер – Алан Бадоєв.

Мені завжди хотілося створювати щось більш ритмічне, але я не наважувалася, бо хвилювалася, чи пасує це мені. З кожною новою роботою я дозволяю собі в музиці все більше свободи,

– поділилась Jerry Heil.

Jerry Heil – Dark Disco: дивіться відео онлайн

МУАЯД

Співак представив нову емоційну історію про залежність від почуттів. Вона продовжує музичний напрям артиста – це мікс культур, емоцій та сучасного звучання.

У відеороботі поряд з МУАЯДОМ з'являються музиканти, а символіки образу додає зірка з мікрофоном на шиї - це нагорода артиста за перемогу в шоу "Співають всі!".

МУАЯД – "Твій яд": дивіться відео онлайн

MUSHKA

Юна співачка презентувала свою дебютну композицію. Це світла пісня про дружбу, пригоди сімейне тепло та радість від простих речей. Трек викликає ностальгійні спогади й нагадує про цінність моментів.

"Композиція направду дуже тепла та прониклива. Я щиро вірю, що вона сподобається моїм одноліткам. Попри складний час, у який наше покоління живе, наші батьки роблять усе, аби ми далі раділи життю. Нехай ця пісня відгукнеться у серцях усіх", — зазначила MUSHKA.

MUSHKA – "Дитинство": дивіться відео онлайн

Зазначимо, 5 червня у Львові стартував фестиваль "Покоління". Він відбуватиметься до неділі, 7 червня, на території !FESTrepublic