Власова повернула свій хіт, а Дорофєєва здивувала новою піснею: головні музичні прем'єри тижня

Українські артисти продовжують тішити слухачів новою музикою. Виконавці випустили пісні про кохання, розставання, внутрішні зміни та надію, а разом із треками презентували й атмосферні кліпи.

Так, Євгенія Власова оновила свій відомий хіт, а Надя Дорофєєва, Тіна Кароль та інші виконавці презентували свіжі пісні й відеороботи. Детальніше про це – далі в матеріалі 24 Каналу.

Євгенія Власова

Євгенія Власова випустила українську версію своєї відомої пісні "Ветер надежды". Тепер композиція отримала назву "Вітер надії" та нове звучання.

Для артистки це не просто переклад старого хіта, а можливість по-новому прожити пісню, яку вона виконувала багато років тому.

Колись у цій пісні я співала про надію. Сьогодні я відчуваю кожне це слово зовсім інакше. "Вітер надії" прожив зі мною багато років, щоб зараз переродитися – українською, з новим звучанням і значно глибшими сенсами,

– поділилася артистка.

"Вітер надії" – пісня про те, що навіть після великих змін завжди залишається місце для надії, нового початку та повернення до себе.

Євгенія Власова – "Вітер надії": дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва представила пісню "747", яка стала її першим україномовним релізом у 2026 році. У композиції співачка проводить паралель між завершенням стосунків і польотом. Героїня пісні поступово розуміє, що її історія кохання добігла кінця. Тепер їй потрібно відпустити людину та продовжити власний шлях.

Разом із треком Дорофєєва випустила й кліп. У центрі сюжету – дівчина, яка намагається повернути увагу коханого. Його зіграв український актор Євген Лісничий. Однак зрештою героїня приймає непросте рішення – зрозуміти, що не всі стосунки можна врятувати.

Надя Дорофєєва – "747": дивіться відео онлайн

Тіна Кароль

Тіна Кароль також презентувала нову композицію "Хороший" і кліп до неї. Пісня розповідає про кохання та складні почуття, які знайомі багатьом людям. Для відео артистка вирішила відійти від формату звичайного музичного кліпу. Вона хотіла створити коротку кінематографічну історію, у якій за кілька хвилин розкривається ціла любовна драма.

Вокально "Хороший" – одна з найскладніших моїх пісень, а серцю з нею – найлегше. Ця історія знайома кожній жінці... Якщо кохання – це допит, то це єдиний, який хочеться проходити знову,

– зазначила Тіна Кароль.

Тіна Кароль – "Хороший": дивіться відео онлайн

ROXOLANA

ROXOLANA представила сингл "Червона і сумна" – фанк-денс-поп композицію про людей, які звикли бути в центрі уваги, але приховують за яскравим образом власний сум. Для артистки ця прем'єра має особливе значення, адже це її перша повноцінна музична робота після народження дитини.

Одночасно зі синглом співачка випустила кліп. Режисером став Руслан Махов. У відео історію двох людей розповідають переважно через танець, погляди та їхню взаємодію.

ROXOLANA – "Червона і сумна": дивіться відео онлайн

DREVO

DREVO представив кліп на пісню "Під звуки гонга". У відео артист зіграв у незвичайну партію в теніс разом з акторкою Ania Ihnatenko. За задумом творців, це була гра на роздягання. Щоб зняти сцени, учасники одягнули по 10 шарів одягу, які поступово знімали під час гри. Режисером кліпу став Інді Хайт. Зйомки проходили за температури 35 градусів, тож багатошарові образи стали для команди окремим випробуванням.

DREVO – "Під звуки гонга": дивіться відео онлайн

Liza Bibikova

Liza Bibikova презентувала інді-поп трек "з нами все буде гаразд". За словами виконавиці, останнім часом їй хотілося створювати музику, яка залишає після себе світле відчуття. Разом із піснею Liza Bibikova випустила й відвертий кліп із розкутими літніми образами.

Liza Bibikova – "з нами все буде гаразд": дивіться відео онлайн

STEFANI

STEFANI випустила сингл "Просекко" – танцювальну композицію про кінець любовної історії. У пісні артистка говорить про момент, коли жінка вирішує не повертатися до болісних стосунків і ставить на перше місце себе."Просекко" не про драматичне розставання з істериками та спробами все повернути. Навпаки, героїня пісні приймає завершення стосунків і зберігає власну гідність.

STEFANI – "Просекко": дивіться відео онлайн

До слова, минулого тижня ми також зібрали головні музичні прем'єри українських артистів. Тоді до добірки потрапили JAMALA, Макс Барських, SHUMEI та інші виконавці.