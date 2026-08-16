Так, Евгения Власова обновила свой известный хит, а Надя Дорофеева, Тина Кароль и другие исполнители представили новые песни и видеоклипы. Подробнее об этом – далее в материале 24 Канала.

Евгения Власова

Евгения Власова выпустила украинскую версию своей известной песни "Ветер надежды". Теперь композиция получила название "Вітер надії" и новое звучание.

Для артистки это не просто перевод старого хита, а возможность по-новому прожить песню, которую она исполняла много лет назад.

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Когда-то в этой песне я пела о надежде. Сегодня я воспринимаю каждое из этих слов совсем по-другому. "Вітер надії" прожил со мной много лет, чтобы сейчас переродиться – на украинском языке, с новым звучанием и гораздо более глубоким смыслом,

– поделилась артистка.

"Ветер надежды" – песня о том, что даже после больших перемен всегда остается место для надежды, нового начала и возвращения к себе.

Евгения Власова – "Ветер надежды": смотрите видео онлайн

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева представила песню "747", которая стала ее первым украиноязычным релизом в 2026 году. В композиции певица проводит параллель между завершением отношений и полетом. Героиня песни постепенно понимает, что ее история любви подошла к концу. Теперь ей нужно отпустить человека и продолжить свой путь.

Вместе с треком Дорофеева выпустила и клип. В центре сюжета – девушка, которая пытается вернуть внимание любимого. Его сыграл украинский актер Евгений Лисничий. Однако в конце концов героиня принимает непростое решение – понять, что не все отношения можно спасти.

Надя Дорофеева – "747": смотрите видео онлайн

Тина Кароль

Тина Кароль также представила новую композицию "Хороший" и клип к ней. Песня рассказывает о любви и сложных чувствах, которые знакомы многим людям. Для видео артистка решила отойти от формата обычного музыкального клипа. Она хотела создать короткую кинематографическую историю, в которой за несколько минут раскрывается целая любовная драма.

В вокальном плане "Хороший" – одна из самых сложных моих песен, а сердцу с ней – легче всего. Эта история знакома каждой женщине... Если любовь – это допрос, то это единственный, который хочется проходить снова,

– отметила Тина Кароль.

Тина Кароль – "Хороший": смотрите видео онлайн

ROXOLANA

ROXOLANA представила сингл "Червона і сумна" – фанк-денс-поп-композицию о людях, которые привыкли быть в центре внимания, но скрывают за ярким образом собственную печаль. Для артистки эта премьера имеет особое значение, ведь это ее первая полноценная музыкальная работа после рождения ребенка.

Одновременно с синглом певица выпустила клип. Режиссером выступил Руслан Махов. В видео история двух людей рассказывается преимущественно через танец, взгляды и их взаимодействие.

ROXOLANA – "Червона і сумна" : смотрите видео онлайн

DREVO

DREVO представил клип на песню "Под звуки гонга". В видео артист сыграл необычную партию в теннис вместе с актрисой Аней Игнатенко. По замыслу создателей, это была игра на раздевание. Чтобы снять сцены, участники надели по 10 слоев одежды, которые постепенно снимали во время игры. Режиссером клипа выступил Инди Хайт. Съемки проходили при температуре 35 градусов, поэтому многослойные образы стали для команды отдельным испытанием.

DREVO – "Под звуки гонга": смотрите видео онлайн

Liza Bibikova

Liza Bibikova представила инди-поп трек "С нами все будет хорошо". По словам исполнительницы, в последнее время ей хотелось создавать музыку, которая оставляет после себя светлое ощущение. Вместе с песней Liza Bibikova выпустила и откровенный клип с раскованными летними образами.

Liza Bibikova – "С нами все будет хорошо": смотрите видео онлайн

STEFANI

STEFANI выпустила сингл "Просекко" – танцевальную композицию о конце любовной истории. В песне артистка рассказывает о моменте, когда женщина решает не возвращаться к болезненным отношениям и ставит себя на первое место. "Просекко" – не о драматическом расставании с истериками и попытками все вернуть. Наоборот, героиня песни принимает окончание отношений и сохраняет собственное достоинство.

STEFANI – "Просекко": смотрите видео онлайн

К слову, на прошлой неделе мы также собрали главные музыкальные премьеры украинских артистов. Тогда в подборку вошли JAMALA, Макс Барских, SHUMEI и другие исполнители.