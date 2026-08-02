О песне "Божевільні" от JAMALA и СКАЙ, новом клипе Wellboy и еще 4 музыкальных премьерах недели – далее в материале 24 Канала.

Одной из самых ожидаемых новинок стала совместная работа группы СКАЙ и Джамалы. Артисты представили сингл "Божевільні" – композицию о людях, которые, несмотря на испытания, не перестают жить на полную. В песне соединились энергия фирменного рок-звучания группы СКАЙ и глубокий, многогранный вокал JAMALA, создав насыщенный микс рок-эстетики и чувственного соула.

СКАЙ & Jamala – "БОЖЕВІЛЬНІ": смотрите видео онлайн

Кстати, для Джа это сотрудничество стало первой полноценной рок-коллаборацией.

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Еще одну премьеру представил Макс Барских. Его новый сингл "Стереть чат" сочетает элементы инди-попа и фанка, при этом сохраняя узнаваемый стиль артиста.

Для меня эта песня похожа на послевкусие лета. Когда жарко и снаружи, и внутри. Когда ты делаешь много лишних шагов не потому, что хочешь, а потому, что просто не можешь их не сделать. Мне кажется, многие хотя бы раз переживали такую историю,

– поделился Барских.

Макс Барских – "Стереть чат": смотрите видео онлайн

Wellboy выпустил клип на композицию "Марина", которая вошла в его новый альбом "Пассажир". Особое внимание к треку привлекли строки "Марина, Марина, любовь моя единственная", которые являются цитатой из известной песни Павла Зиброва.

Впрочем, никакого конфликта между артистами не возникло. Ранее певец рассказывал, что лично пообщался с Павлом Зибровым, а все юридические вопросы урегулировал с автором текста Юрием Рыбчинским. По словам Wellboy, стороны полностью пришли к взаимопониманию.

Wellboy – "Марина": смотрите видео онлайн

Также певец SHUMEI представил стильный клип на песню "Бонсуа". Идея видеозаписи заключалась в воссоздании атмосферы культовых американских ночных телешоу – ярких, стильных и немного театральных. Команда стремилась сделать картинку максимально глянцевой и кинематографичной, но в то же время сохранить в ней живую энергию. Именно поэтому в ролике совместили постановочные кадры, крупные планы, динамичное движение камеры и ощущение настоящего выступления, которое происходит здесь и сейчас.

"Бонсуа" – легкая летняя композиция, история которой началась с двух отдельных демо-версий. Изначально их задумывали как самостоятельные песни, однако впоследствии решили объединить в одну. В результате отдельные фрагменты настолько органично дополнили друг друга, словно с самого начала были частями единой композиции.

SHUMEI – "Бонсуа": смотрите видео онлайн

Александр Положинский, Саша Чемеров и Hidden Element вдохнули новую жизнь в хит "Над облаками", представив его современную версию вместе с live-видео, записанным во время Fusion Jams в Национальном цирке Украины.

Известно, что Положинский создал припев еще в 1996 году, а позже дописал куплеты. В 2003 году песня вошла в альбом группы "Тартак" "Система нервов". Теперь в обновленной версии партию Кати Chilly исполнил Саша Чемеров.

Александр Положинский, Саша Чемеров и Hidden Element – "Над облаками": смотрите видео онлайн

Певица CHERNETSKA выпустила сингл "Злетай", в котором рассказывает о периоде после внутренних переживаний, когда человек наконец отпускает прошлое и позволяет себе просто жить. Композиция передает атмосферу летней свободы, легкости и близости с любимым человеком.

Мы часто тратим слишком много сил на попытки доказать что-то или разобраться в собственной тьме. Но в определенный момент проходит даже самый тяжелый период, и ты просто хочешь дышать полной грудью. "Злетай" – это об умении отпустить прошлое, довериться моменту и почувствовать, как складываются пазлы, когда рядом тот, с кем просто и легко,

– прокомментировала CHERNETSKA.

CHERNETSKA – "Злетай": смотрите видео онлайн

Ранее Маша Кондратенко и IVAN LIULENOV выпустили пронзительную песню о расставании.