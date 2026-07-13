Новый музыкальный релиз погружает слушателей в теплые воспоминания о летних вечерах, морских пейзажах и беззаботной влюбленности. Однако главным лейтмотивом трека "Сумерки" стала неизбежность расставания. Это история о двух людях, которым очень хорошо вместе, но они с самого начала осознают, что эти счастливые мгновения не будут длиться вечно.

Сюжет композиции остро перекликается с современными реалиями жизни украинцев. Из-за войны, вынужденных переездов и расстояния у многих влюбленных пар остается совсем мало времени друг для друга. Они не знают, когда смогут увидеться снова, поэтому стараются максимально запечатлеть в памяти каждое прикосновение, взгляд и голос близкого человека, живя моментом.

Маша Кондратенко и IVAN LIULENOV / пресс-служба

Интересно, что творческое сотрудничество Маши Кондратенко и IVAN LIULENOV началось с небольшого недоразумения. Артистка предложила коллеге присоединиться к ее музыкальному эксперименту, полагая, что они уже обсуждали этот проект ранее.

Когда я предложила Ване встретиться, чтобы обсудить идею "Песни за час" и написать что-нибудь вместе, я была уверена, что мы уже об этом говорили. Я прихожу к нему и говорю: "Помнишь, я же тебе рассказывала?", а он отвечает, что нет. Но мы сразу договорились. Он сказал, что это афигенная идея, и у нас произошел настоящий супермеч в творчестве,

– рассказала Кондратенко.

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