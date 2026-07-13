Новий музичний реліз занурює слухачів у теплі спогади про літні вечори, морські пейзажі та безтурботну закоханість. Проте головним лейтмотивом треку "сутінки" стала невідворотність розставання. Це історія про двох людей, яким дуже добре разом, але вони від самого початку усвідомлюють, що ці щасливі миті не триватимуть вічно.

Сюжет композиції гостро перегукується із сучасними реаліями українців. Через війну, вимушені переїзди та відстань багато закоханих пар мають зовсім мало часу одне для одного. Вони не знають, коли зможуть побачитися знову, тому намагаються максимально закарбувати в пам'яті кожен дотик, погляд і голос близької людини, живучи моментом.

Маша Кондратенко та IVAN LIULENOV / пресслужба

Цікаво, що творча співпраця Маші Кондратенко та IVAN LIULENOV розпочалася з невеликого непорозуміння. Артистка запропонувала колезі долучитися до її музичного експерименту, гадаючи, що вони вже обговорювали цей проєкт раніше.

Коли я запропонувала Вані зустрітися, щоб обговорити ідею "Пісні за годину" і написати щось разом, я була впевнена, що ми вже про це говорили. Я приходжу до нього і кажу: "Пам’ятаєш, я ж тобі розповідала?", а він відповідає, що ні. Але ми одразу домовилися. Він сказав, що це афігенна ідея, і в нас стався справжній супермеч у творчості,

– розповіла Кондратенко.

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