Про "Божевільні" від JAMALA і СКАЙ, новий кліп Wellboy та ще 4 музичних прем'єр тижня – далі в матеріалі 24 Каналу.

Однією з найочікуваніших новинок стала спільна робота гурту СКАЙ та Джамали. Артисти презентували сингл "Божевільні" – композицію про людей, які попри випробування не припиняють жити на повну. У пісні поєдналися енергія фірмового рок-звучання гурту СКАЙ та глибокий, багатогранний вокал JAMALA, створивши насичений мікс рок-естетики й чуттєвого соулу.

СКАЙ & Jamala – "БОЖЕВІЛЬНІ": дивіться відео онлайн

До речі, для Джа ця співпраця стала першою повноцінною рок-колаборацією.

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Ще одну прем'єру представив Макс Барських. Його новий сингл "Стерти чат" поєднує елементи інді-попу та фанку, водночас зберігаючи впізнаваний стиль артиста.

Для мене ця пісня схожа на післясмак літа. Коли спекотно і зовні, і всередині. Коли ти робиш багато зайвих кроків не тому, що хочеш, а тому, що просто не можеш їх не зробити. Мені здається, багато хто хоча б раз проживав таку історію,

– поділився Барських.

Макс Барських – "Стерти чат": дивіться відео онлайн

Wellboy випустив кліп на композицію "Марина", яка увійшла до його нового альбому "Пасажир". Особливу увагу до треку привернули рядки "Марина, Марина, любов моя єдина", які є цитатою з відомої пісні Павла Зіброва.

Втім, жодного конфлікту між артистами не виникло. Раніше співак розповідав, що особисто поспілкувався із Павлом Зібровим, а всі юридичні питання врегулював з автором тексту Юрієм Рибчинським. За словами Wellboy, сторони повністю порозумілися.

Wellboy – Марина: дивіться відео онлайн

Також співак SHUMEI презентував стильний кліп на пісню "Бонсуа". Ідея відеороботи полягала у відтворенні атмосфери культових американських нічних телешоу – яскравих, стильних і трохи театральних. Команда прагнула зробити картинку максимально глянцевою та кінематографічною, але водночас зберегти в ній живу енергію. Саме тому у ролику поєднали постановочні кадри, крупні плани, динамічний рух камери та відчуття справжнього виступу, який відбувається тут і зараз.

"Бонсуа" – легка літня композиція, історія якої почалася з двох окремих демоверсій. Спочатку їх задумували як самостійні пісні, однак згодом вирішили об'єднати в одну. У результаті окремі фрагменти настільки органічно доповнили одне одного, ніби від самого початку були частинами єдиної композиції.

SHUMEI – "Бонсуа": дивіться відео онлайн

Олександр Положинський, Саша Чемеров та Hidden Element дали нове життя хіту "Понад хмарами", представивши його сучасну версію разом із live-відео, записаним під час Fusion Jams у Національному цирку України.

Відомо, що Положинський створив приспів ще у 1996 році, а згодом дописав куплети. У 2003 році пісня увійшла до альбому гурту "Тартак" "Система нервів". Тепер в оновленій версії партію Каті Chilly заспівав Саша Чемеров.

Олександр Положинський, Саша Чемеров та Hidden Element – "Понад хмарами": дивіться відео онлайн

Співачка CHERNETSKA випустила сингл "злітай", у якому розповідає про період після внутрішніх переживань, коли людина нарешті відпускає минуле й дозволяє собі просто жити. Композиція передає атмосферу літньої свободи, легкості та близькості з коханою людиною.

Ми часто витрачаємо занадто багато сил на спроби щось довести або розібратися у власній темряві. Але в певний момент минає навіть найважчий період, і ти просто хочеш дихати на повні груди. "злітай" – це про вміння відпустити минуле, довіритися моменту й відчути, як збігаються пазли, коли поруч той, з ким просто і легко,

– прокоментувала CHERNETSKA.

CHERNETSKA – "Злітай": дивіться відео онлайн

Раніше Маша Кондратенко та IVAN LIULENOV випустили щемливу пісню про розставання.