"До мурах": Дорофєєва та Пивоваров вразили виконанням пісні "Думи" у Палаці спорту
- Надя Дорофєєва провела концерт у Палаці спорту, де разом з Артемом Пивоваровим виконала пісню "Думи".
- Пісня створена в рамках проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти" і натхненна віршем Тараса Шевченка.
Вчора, 12 квітня, відбувся другий концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту. Серед запрошених гостей був і Артем Пивоваров, з яким артистка виконала їхню спільну пісню "Думи".
Відео з концерту співак поділився в інстаграмі, передає Show 24. Пісня "Думи" вперше за три роки прозвучала наживо.
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Пісня "Думи" була створена в рамках проєкту Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Артисти презентували спільну роботу 3 червня 2022 року. Композиція натхненна віршем Тараса Григоровича Шевченка.
Вперше за три роки наша спільна з Надею Дорофєєвою робота "Думи" прозвучала наживо. Дякуємо десяткам мільйонів сердець, які продовжують слухати цю пісню!,
– написав Пивоваров.
Реакція мережі
- "О! Нарешті цей дует зазвучав на одній сцені! Ви – феєрія музичного смаку!"
- "Неймовірне виконання! Хочемо ще раз почути таке 7 та 8 листопада!"
- "Це неймовірно красиво".
- "Як це гарно і потужно".
- "До мурах!"
- "Ну нарешті! Ця краса звучить в повному складі. Нереально красиво".
- "О! Неймовірний дует".
- "Це було так магічно, так яскраво, так неймовірно, круто. Дякую, я просто кайфонув".
До речі, Артем Пивоваров виступить у Палаці спорту 7 та 8 листопада.
Нагадаємо, днями Monatik та Otoy випустили спільний трек I.D. ("Ідем далі…").