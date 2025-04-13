"До мурах": Дорофєєва та Пивоваров вразили виконанням пісні "Думи" у Палаці спорту

Вчора, 12 квітня, відбувся другий концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту. Серед запрошених гостей був і Артем Пивоваров, з яким артистка виконала їхню спільну пісню "Думи".

Відео з концерту співак поділився в інстаграмі, передає Show 24. Пісня "Думи" вперше за три роки прозвучала наживо.

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Пісня "Думи" була створена в рамках проєкту Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Артисти презентували спільну роботу 3 червня 2022 року. Композиція натхненна віршем Тараса Григоровича Шевченка.

Вперше за три роки наша спільна з Надею Дорофєєвою робота "Думи" прозвучала наживо. Дякуємо десяткам мільйонів сердець, які продовжують слухати цю пісню!,

– написав Пивоваров.

Реакція мережі

"О! Нарешті цей дует зазвучав на одній сцені! Ви – феєрія музичного смаку!"

"Неймовірне виконання! Хочемо ще раз почути таке 7 та 8 листопада!"

"Це неймовірно красиво".

"Як це гарно і потужно".

"До мурах!"

"Ну нарешті! Ця краса звучить в повному складі. Нереально красиво".

"О! Неймовірний дует".

"Це було так магічно, так яскраво, так неймовірно, круто. Дякую, я просто кайфонув".

До речі, Артем Пивоваров виступить у Палаці спорту 7 та 8 листопада.

Нагадаємо, днями Monatik та Otoy випустили спільний трек I.D. ("Ідем далі…").