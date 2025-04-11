Анна Трінчер та її новий весняний трек "Зірочка палай" очолили рейтинг Apple Music ще 10 квітня. Про це пише Show 24 з посиланням на музичний чарт.

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Пісня співачки обійшла трек російського гурту, який підтримує війну Росії проти України. На друге місце піднявся хіт від Jerry Heil – "Вимолив". Таким чином, пісню росіян вдалося "скинути" на третє місце.



Чарт Apple Music станом на 11 квітня / Скриншот з чарту

Пісня Анни Трінчер очолила чарт Apple Music: відео

Нагадаємо, раніше чарт Apple Music очолив трек Homay російсько-башкирського гурту Ay Yola. Пісня не звучить російською мовою, що, ймовірно, не збентежило українців. Та слухати цей колектив небезпечно, адже його учасники відкрито підтримують війну. Брат одного з музикантів у 2023 році пішов воювати проти України.

Про що новий хіт Анни Трінчер

"Зірочка палай" – мотиваційна пісня від артистки. За словами співачки, він описує відчуття, коли тепліше стає не тільки на вулиці, але й всередині себе. Тоді хочеться ловити кожен момент. У трек Анна додала й особливий меседж: не зупинятися тільки тому, що у тебе хтось не повірив.

Анна Трінчер – "Зірочка палай": дивіться відео онлайн

"Скільки талановитих людей цей світ не почув, бо хтось в них засумнівався. Цей трек про всі ті моменти, коли ти хотіла зупинитися. Він – нагадування: твоєї віри вже достатньо, щоб запалювати. Не звертай уваги, палай та лети вперед", – ділилась артистка.

Пісня "Зірочка палай" не тільки у топах музичних чартів. Також вона віруситься у соцмережах, особливо в тіктоці. Під неї зняли понад 70 тисяч відео.