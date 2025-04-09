Мультиартист Монатік презентував другу частину альбому "Вічно танцююча людина", що присвячена стрит-культурі, вуличним видам спорту та співпраці з OTOY – прогресивним хіп-хоп-виконавцем, пише Show 24. Також вийшла їхня спільна робота.

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Відеокліп "I.D." ("Ідем далі…") має особливе значення для Монатіка, адже його творчий шлях розпочався з брейкінгу, що є частиною стрит-культури. Нова робота артиста – це його мотивація рухати вперед українську молодь.

Саме такі кліпи в дитинстві мотивували мене знаходити щось здорове й цікаве, бігти щодня на тренування. Я мріяв про таку роботу. Буду щиро радий, якщо вона стане у пригоді нашій молоді, як мені колись. Я дуже хочу, щоб мої діти бачили: вулична культура в Україні не лише жива, а й розвивається,

– поділився Монатік.

Під час створення треку Монатік відчував, що її вдало доповнить сучасний артист OTOY. Репер додав до треку власний авторський куплет.

"ID – це про ту силу молодого тіла та енергію духу, що присутня в кожного українця навіть попри найважчі випробування. Власне саме ця робота й мовить про те, за що ми сьогодні боремося. За власне ID. Рухливе, натхненне, спрямоване йти вперед і тільки вперед. Відкривати нове і памʼятати на чому росли", – зазначив репер.



Монатік та OTOY / Фото пресслужби

Режисером відео став Артем Григорян, який відомий роботою над такими проєктами, як "Яремчук: Незрівнянний світ краси", "Епізоди", "Спалах" та інші. Також кліп створений у партнерстві з платформою Street Culture.

Головними героями кліпу стали атлети зі спільноти Street Culture, які представляють Україну на міжнародній арені та Олімпійських іграх у вуличних видах спорту. Відео знімали території урбан-парку ВДНГ – одному з головних майданчиків сучасної молодіжної культури в Києві.