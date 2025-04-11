Анна Тринчер и ее новый весенний трек "Зірочка палай" возглавили рейтинг Apple Music еще 10 апреля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на музыкальный чарт.

К слову Манифест стрит-культуры и уличного спорта: Монатик захватил ярким клипом с OTOY

Песня певицы обошла трек российской группы, который поддерживает войну России против Украины. На второе место поднялся хит от Jerry Heil – "Вимолив". Таким образом, песню россиян удалось "сбросить" на третье место.



Чарт Apple Music по состоянию на 11 апреля / Скриншот из чарта

Песня Анны Тринчер возглавила чарт Apple Music: видео

Напомним, ранее чарт Apple Music возглавил трек Homay российско-башкирской группы Ay Yola. Песня не звучит на русском языке, что, вероятно, не смутило украинцев. Но слушать этот коллектив опасно, ведь его участники открыто поддерживают войну. Брат одного из музыкантов в 2023 году пошел воевать против Украины.

О чем новый хит Анны Тринчер

"Зірочка палай" – мотивационная песня от артистки. По словам певицы, он описывает ощущение, когда теплее становится не только на улице, но и внутри себя. Тогда хочется ловить каждый момент. В трек Анна добавила и особый месседж: не останавливаться только потому, что в тебя кто-то не поверил.

Анна Тринчер – "Зірочка палай": смотрите видео онлайн

"Сколько талантливых людей этот мир не услышал, потому что кто-то в них усомнился. Этот трек обо всех тех моментах, когда ты хотела остановиться. Он – напоминание: твоей веры уже достаточно, чтобы зажигать. Не обращай внимания, пылай и лети вперед", – делилась артистка.

Песня "Зірочка палай" не только в топах музыкальных чартов. Также она вирусится в соцсетях, особенно в тиктоке. Под нее сняли более 70 тысяч видео.