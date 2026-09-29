"Ми наче в страшному сні": Дорофєєва, Єфросиніна та інші зірки відверто про життя під обстрілами

Росія останнім часом суттєво посилила атаки на українські міста. Київ зокрема регулярно опиняється під ударами російських ракет і безпілотників, а повітряні тривоги можуть тривати годинами з короткими перервами.

Упродовж 28 вересня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками, зокрема реактивними "Шахедами". У Києві один із них влучив у будівлю Національної академії наук України. Також внаслідок російської атаки було пошкоджено медичний центр "Добробут", є загиблі та поранені.

Атака продовжилася в ніч на 29 вересня: Росія застосувала по Україні ракети та понад 150 ударних дронів. У Києві зафіксували нові влучання та пошкодження. Через постійні обстріли українці змушені буквально підлаштовувати повсякденне життя під повітряні тривоги.

Про те, як переживають цей складний період, що відчувають та як намагаються впоратися з напругою, у соцмережах розповіли українські зірки, передає 24 Канал.

Анна Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук розповіла, що через нічні вибухи майже не спала. Вона також зізналася, що під час однієї з атак ледь не потрапила в аварію.

Чесно, ні в кого вже немає сил жити в постійній тривозі. Ми просто живемо, не чекаючи, коли закінчиться тривога. Ми просто живемо під час тривоги,

– сказала вона.

І розповіла, що під час поїздки вона побачила, як летить ворожий об'єкт, і не знала, куди безпечно рухатися.

Я вчора ледь не потрапила в аварію, тому що бачила, як летить. Не знала, куди з'їжджати. Розуміла, що якщо загальмую, то в мене в'їде машина. Просто біля мене впало,

– поділилась акторка.

Вона також зазначила, що через постійні обстріли складно не лише відпочивати, а й займатися звичайними справами. "Як взагалі виживати? Як грати вистави? Як готувати їсти?", – з розпачем висловилась Саліванчук.

Анна Саліванчук розповіла про свій стан на тлі російських атак на Київ: дивіться відео онлайн

Схожими емоціями поділилася й співачка Надя Дорофєєва. Вона зізналася, що останні події особливо сильно на неї впливають.

Мені просто розриває. Ми наче в якомусь страшному сні й так вже багато років. Але останній місяць – це просто п***а,

– написала артистка у своєму телеграм-каналі.

Надя Дорофєєва відреагувала на терор росіян / Скриншот з її телеграм-каналу

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що останніми днями навіть не впізнає себе. Через постійні обстріли вона проводить ночі в метро, відкладає звичні справи, а кожна нова звістка про атаку лише посилює тривогу. Нинішню реальність Єфросиніна порівняла з фільмом "Голодні ігри", у якому героям постійно доводилося тікати від небезпеки.

Те, що треба зараз встигнути між тривогами, забігти в супермаркет, об'їхати все, що палає, де перекриті дороги, і встигнути до наступної тривоги… Це все не кіно про апокаліпсис. Це тепер наша реальність. Всі в ах*ї, всі не розуміють, що робити,

– зазначила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна прокоментувала обстріли росіян: дивіться відео онлайн

Її слова перегукуються з реакцією акторки Наталки Денисенко, яка також розповіла про своє емоційне виснаження через постійні атаки.

Наталка Денисенко

Акторка зізналася, що їй дедалі складніше сприймати реальність, у якій доводиться жити українцям.

Я просто в шоці, в якій реальності ми живемо. Чесно, у мене вже сприйняття на грані. Мені здається, чи вже потрапили на крайню точку дурдому?,

– написала Денисенко.

За її словами, під час чергового вибуху вона саме вчила монологи для вистави. Того ж дня, 28 вересня, її син Андрійко святкував день народження. Усе це відбувається одночасно: вибухи та обстріли – і звичайне життя, у якому потрібно працювати, готуватися до вистав і святкувати дні народження дітей.

Наталка Денисенко відреагувала на російський терор / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наталка Денисенко поділилась своїми емоціями на тлі російських атак на Київ / Скриншот з її інстаграм-сторіс

На тлі постійних атак емоційно відреагувала й телеведуча Катерина Осадча.

Катя Осадча

Телеведуча не стримала сліз.

Не завжди виходить триматися, але і здатися не варіант. Людей шкода, країну шкода, всіх нас шкода,

– написала Осадча.

Водночас вона зазначила, що їй допомагає спрямовувати розпач у конкретні дії. Зокрема, після чергової атаки телеведуча вирушила купувати турнікет та аптечку.

Хочеться втекти від новин, але я точно знаю, що все буде добре, а ми будемо найвитривалішими у світі старенькими,

– додала вона.

Катя Осадча розповіла про свій стан на тлі масованих атак Києва / Скриншоти з її інстаграм-сторіс

До практичних порад після масованих атак закликав підписників і телеведучий та блогер Нікіта Добринін. Він рекомендував оновити домашні аптечки, освіжити знання з домедичної допомоги та носити із собою турнікет.

Нікіта Добринін дав поради українцям на тлі постійних атак / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ще одна українська знаменитість розповіла не лише про емоції після обстрілу, а й про те, як намагається впоратися з напругою.

Христина Решетнік

Дружина телеведучого Григорія Решетніка розповіла, що один із прильотів у Києві стався неподалік місця, яким вона нещодавно проїжджала.

Щодня в Києві – це виживання. От як так світ мовчить, як можливо взагалі тут функціонувати нормально?,

– написала Христина.

Вона також відреагувала на рекомендації виїжджати з Києва, зазначивши, що така можливість є далеко не у всіх. Щоб впоратися з напругою, Решетнік додала, що займається спортом.

Христина Решетнік прокоментувала масовані обстріли Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Решетнік розповіла, як намагається впоратися з напругою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Додамо, що нещодавно приліт стався поблизу будинку співачки Наталки Карпи в Києві.