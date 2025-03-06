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Show24 Музика Надя Дорофєєва презентувала нову пісню, яка вже встигла завіруситися у тіктоці
6 березня, 14:22
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Надя Дорофєєва презентувала нову пісню, яка вже встигла завіруситися у тіктоці

Марія Примич
Основні тези
  • Надя Дорофєєва випустила нову пісню "Додайте світла" та кліп на неї, який зняв Руслан Махов.
  • Кліп набрав понад 20 тисяч переглядів на YouTube за перші години після релізу, отримавши позитивні відгуки в мережі.

Співачка Надя Дорофєєва презентувала нову пісню "Додайте світла" та кліп на неї. Ще до прем'єри частина треку встигла завіруситися у мережі, зокрема у тіктоці.

Нову роботу Дорофєєва створювала у співавторстві зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним та музикантом, продюсером і автором пісень Іваном Клименком. В інстаграмі співачка ділилась, що тоді вони не могли уявити, наскільки ця композиція стане актуальною зараз, інформує 24 Канал

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Кліп на пісню "Додайте світла" зняв режисер Руслан Махов. Відеороботу вже можна подивитися на офіційному ютуб-каналі Наді Дорофєєвої, а послухати трек можна на всіх музичних платформах. 

Кажуть, що в кінці тунелю завжди є світло. Але бувають моменти, коли ти йдеш, йдеш, а його не видно… Може, ми самі маємо запалити його? Але що робити, коли сил майже немає? Додайте світла!,
– йдеться в описі до кліпу. 

Надя Дорофєєва – "Додайте світла": дивіться відео онлайн

Реакція мережі на пісню "Додайте світла" та кліп

  • "Розкішна ти, розкішний кліп!", – написав Міша Кацурін.
  • "Я залипла! Дуже крута робота, дуже крута Надя".
  • "Надя – об'єктивно королева українського шоубізнесу. Кожен трек – хіт, кожен кліп – розрив, кожна колаборація зводить з розуму! "Додайте світла" – це просто вау. А кліп – то є окремий вид мистецтва".
  • "Цей трек – то любов. Це те, що так потрібно у цей час".
  • "З'явилась пісня, яку я буду слухати найближчими днями 24/7".
  • "Ще один шедевр, який так само описує переживання всіх нас! Браво!"
  • "Неймовірні кліп та пісня, дуже підтримує та надихає у такі складні часи".

За перші години релізу кліп вже набрав понад 20 тисяч переглядів на ютубі. 

Відео у тіктоці під пісню "Додайте світла":

@kattytkach А ви вже вивчили ? @nadyadorofeeva ♬ Додайте світла - nadyadorofeeva
@sunsetdimash Знов запальний ХІТ та танець від @nadyadorofeeva & @VAUSHEE1 ♬ Додайте світла - nadyadorofeeva
@darinao__7

♬ Додайте світла - nadyadorofeeva
@nikitkinna @SVITLA @nadyadorofeeva ♬ Додайте світла - nadyadorofeeva

Нагадаємо, що минулого місяця Надя Дорофєєва запрем'єрила пісню "Муракамі", яка стала саундтреком до нової української комедії "Песики". Головну роль у фільмі зіграла телеведуча Леся Нікітюк. 