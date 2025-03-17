Надя Дорофєєва станцювала під трендову українську пісню, яка заполонила тікток

Пісня львівської співачки Мії Рамарі стала вірусною у тіктоці та інших соцмережах. Надя Дорофєєва не втрималась і зняла ролик під трендовий трек.

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала нове відео в тіктоці та повторила тренд, пише Show 24 з посиланням на її сторінку.

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Артистка зняла ролик під трендову пісню Мії Рамарі. Вона станцювала під трек у своїй гримерці, одягнена у білий боді з принтом. Надя Дорофєєва доповнила свій образ яскраво-рожевим макіяжем.

Надя Дорофєєва повторила тренд: відео

Це відео Наді Дорофєєвої зібрало вже понад пів мільйона переглядів, безліч вподобань та коментарів.

Що відомо про цей тренд

Авторкою пісні є музикантка зі Львова Мія Рамарі. Вона створює й виконує треки немов у реальному часі, створюючи атмосферу невимушеності та близькості з аудиторією.

Нещодавно Мія Рамарі опублікувала у тіктоці уривок нової пісні з рядками: "Між сірими днями і дощем, падай на моє плече. Але лише, як справді любиш". Вона миттєво стала вірусною в соцмережах.

Люди створили ніжний та естетичний тренд, який присвячують темі кохання, розповідям про особисте, подекуди жартами чи просто красивим фоном.