Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новое видео в тиктоке и повторила тренд, пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу.

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Артистка сняла ролик под трендовую песню Мии Рамари. Она станцевала под трек в своей гримерке, одетая в белый боди с принтом. Надя Дорофеева дополнила свой образ ярко-розовым макияжем.

Надя Дорофеева повторила тренд: видео

Это видео Нади Дорофеевой собрало уже более полумиллиона просмотров, множество лайков и комментариев.

Что известно об этом тренде

Автором песни является музыкант из Львова Мия Рамари. Она создает и исполняет треки словно в реальном времени, создавая атмосферу непринужденности и близости с аудиторией.

Недавно Мия Рамари опубликовала в тиктоке отрывок новой песни со строками: "Между серыми днями и дождем, падай на мое плечо. Но только, как действительно любишь". Она мгновенно стала вирусной в соцсетях.

Люди создали нежный и эстетический тренд, который посвящают теме любви, рассказам о личном, иногда шутками или просто красивым фоном.