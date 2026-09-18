Надю Дорофєєву підловили з мамою Дантеса після розлучення артистів

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вперше за довгий час зустрілися на одному знімальному майданчику. Колишнє подружжя перетнулося під час зйомок шоу "Фабрика зірок".

Володимир Дантес став ведучим проєкту, а Надя Дорофєєва – запрошеною суддею. Та увагу мережі привернула не лише їхня зустріч, а й тепле спілкування співачки з мамою Дантеса. Відео з цього моменту опублікував телеграм-канал "Музвар".

Під час перерви між зйомками на "Фабриці зірок" зафіксували, як Дорофєєва спілкується з Марією Олексіївною – мамою Володимира. Співачка усміхалася та, схоже, почувалася дуже невимушено під час розмови з колишньою свекрухою.

Раніше Надя неодноразово розповідала, що має теплі стосунки з мамою Дантеса. Виглядає, що розлучення з Володимиром не вплинуло на їхні добрі стосунки.

Нагадаємо, стосунки Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса тривали 11 років, шість із яких вони були одружені. Про розлучення артисти оголосили у березні 2022 року. Водночас остаточне рішення розійтися вони ухвалили ще на початку лютого – до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді артисти пояснили, що з часом їхні почуття одне до одного згасли.

Після розриву особисте життя обох змінилося. Надя Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора та музиканта Михайла Кацуріна. Володимир Дантес після розлучення почав стосунки з Дашею Кацуріною – колишньою дружиною Михайла. Однак згодом пара розійшлася.

Раніше ми також розповідали про нову дівчину Володимира Дантеса – Анастасію Неправду.