Владимир Дантес стал ведущим проекта, а Надя Дорофеева – приглашенным членом жюри. Однако внимание сети привлекла не только их встреча, но и теплое общение певицы с мамой Дантеса. Видео с этого момента опубликовал телеграм-канал "Музвар".

Во время перерыва между съемками на "Фабрике звезд" запечатлели, как Дорофеева общается с Марией Алексеевной – мамой Владимира. Певица улыбалась и, похоже, чувствовала себя очень непринужденно во время разговора с бывшей свекровью.

Ранее Надя неоднократно рассказывала, что у нее теплые отношения с мамой Дантеса. Похоже, что развод с Владимиром не повлиял на их хорошие отношения.

Напомним, отношения Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса длились 11 лет, шесть из которых они были женаты. О разводе артисты объявили в марте 2022 года. При этом окончательное решение расстаться они приняли еще в начале февраля – до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда артисты объяснили, что со временем их чувства друг к другу угасли.

После разрыва личная жизнь обоих изменилась. Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора и музыканта Михаила Кацурина. Владимир Дантес после развода начал отношения с Дашей Кацуриной – бывшей женой Михаила. Однако впоследствии пара рассталась.

Ранее мы также рассказывали о новой девушке Владимира Дантеса – Анастасии Неправде.