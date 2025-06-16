Наречену Безоса не впізнати: Лорен Санчес здивувала своїм виглядом до слави
- Джефф Безос готує розкішне триденне святкування весілля з Лорен Санчес.
- Днями жінка опублікувала архівні фото зі свого дитинства і показала, який мала вигляд до здобуття слави.
Наприкінці червня засновник Amazon і Blue Origin Джефф Безос готує розкішне триденне святкування весілля зі своєю нареченою Лорен Санчес. За попередніми даними, вечірки можуть відбутися на розкішній яхті мільярдера вартістю понад 500 мільйонів доларів.
Однак, виявилося, попри сьогоднішнє життя в розкоші, дитинство Лорен було зовсім іншим. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Санчес.
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Так, у День батька, 15 червня, журналістка опублікувала архівні фото зі свого минулого. На одному – скромна кімната, старий телевізор і різдвяна ялинка. На іншому – вона поруч із батьком біля невеличкого будинку в рідному Альбукерке, штат Нью-Мексико.
Дякую за силу, любов і сміх, які ти приносиш у наше життя. Вдячна сьогодні й щодня,
– написала Санчес під публікацією.
Лорен Санчес з батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про Лорен Санчес
- Вона народилася і провела дитинство в місті Альбукерке, штат Нью-Мексико. Там вона навчалася у середній школі Дель Норте, де займалася чирлідингом.
- Після школи Санчес переїхала до Каліфорнії, спочатку навчалася в коледжі Ель-Каміно, а згодом вступила до Університету Південної Каліфорнії.
- Кар'єру Лорен починала як стажерка на телеканалі в Лос-Анджелесі, а першим досвідом у журналістиці для неї була робота репортеркою в місті Фінікс. Згодом вона повернулася до Лос-Анджелеса, де стала кореспонденткою популярного шоу Extra.
- Крім того, Санчес реалізувала себе в авіації – вона отримала ліцензію пілота й заснувала Black Ops Aviation – компанію, що займається зйомками з повітря.
- До того ж у Лорен троє дітей: син Нікко від спортсмена Тоні Гонсалеса та двоє – Еван і Елла – від колишнього чоловіка Патріка Вайтселла.