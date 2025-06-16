Наречену Безоса не впізнати: Лорен Санчес здивувала своїм виглядом до слави

Наприкінці червня засновник Amazon і Blue Origin Джефф Безос готує розкішне триденне святкування весілля зі своєю нареченою Лорен Санчес. За попередніми даними, вечірки можуть відбутися на розкішній яхті мільярдера вартістю понад 500 мільйонів доларів.

Однак, виявилося, попри сьогоднішнє життя в розкоші, дитинство Лорен було зовсім іншим. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Санчес.

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Так, у День батька, 15 червня, журналістка опублікувала архівні фото зі свого минулого. На одному – скромна кімната, старий телевізор і різдвяна ялинка. На іншому – вона поруч із батьком біля невеличкого будинку в рідному Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Дякую за силу, любов і сміх, які ти приносиш у наше життя. Вдячна сьогодні й щодня,

– написала Санчес під публікацією.





Лорен Санчес з батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Лорен Санчес