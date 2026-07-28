Наречений Наталки Денисенко більше не Савранський: як відреагувала акторка
Наречений української акторки Наталки Денисенко Юрій Савранський несподівано повідомив про зміну прізвища.
Чоловік поділився новиною на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото нових документів. На зміни вже відреагувала і сама акторка.
Відтепер Юрій більше не Савранський, а Ярошенко. Він показав світлину із Сервісного центру МВС, де продемонстрував новий паспорт. Причини зміни прізвища чоловік поки не розкриває.
Бути собою,
– лаконічно написав Юрій під публікацією.
Наталка Денисенко привітала коханого в коментарях.
Нарешті, мій пан Ярошенко,
– написала акторка і зізналася Юрію в коханні.
Нагадаємо, що Наталка Денисенко разом з коханим готуються до весілля. Нещодавно акторка розповіла про підготовку до святкування та плани на медовий місяць