Show24 Українські зірки Наречений Наталки Денисенко більше не Савранський: як відреагувала акторка
28 липня, 11:00
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Наречений Наталки Денисенко більше не Савранський: як відреагувала акторка

Софія Хомишин

Наречений української акторки Наталки Денисенко Юрій Савранський несподівано повідомив про зміну прізвища.

Чоловік поділився новиною на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото нових документів. На зміни вже відреагувала і сама акторка.

Відтепер Юрій більше не Савранський, а Ярошенко. Він показав світлину із Сервісного центру МВС, де продемонстрував новий паспорт. Причини зміни прізвища чоловік поки не розкриває.

Бути собою,
– лаконічно написав Юрій під публікацією. 

Наталка Денисенко привітала коханого в коментарях.

Нарешті, мій пан Ярошенко,
– написала акторка і зізналася Юрію в коханні.

Наталка Денисенко відреагувала на зміну прізвища нареченого / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що Наталка Денисенко разом з коханим готуються до весілля. Нещодавно акторка розповіла про підготовку до святкування та плани на медовий місяць

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