Чоловік поділився новиною на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото нових документів. На зміни вже відреагувала і сама акторка.

Відтепер Юрій більше не Савранський, а Ярошенко. Він показав світлину із Сервісного центру МВС, де продемонстрував новий паспорт. Причини зміни прізвища чоловік поки не розкриває.

Бути собою,

– лаконічно написав Юрій під публікацією.

Наталка Денисенко привітала коханого в коментарях.

Нарешті, мій пан Ярошенко,

– написала акторка і зізналася Юрію в коханні.

Наталка Денисенко відреагувала на зміну прізвища нареченого / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що Наталка Денисенко разом з коханим готуються до весілля. Нещодавно акторка розповіла про підготовку до святкування та плани на медовий місяць