Колись була дівка, як та ружа, – у тіктоці завірусився тренд наречених під народну пісню

Українські народні пісні – це справжній скарб. Усе через те, що вони бувають різножанровими, відрізняються за темпами та сенсами. Не дарма їх так полюбляють виконувати на весіллях чи інших святкуваннях.

Останнім часом наречені та її подружки згадали про пісню "Ще з колиски мати мене вчила". Вони придумали гарний тренд, який збирає десятки тисяч уподобань, пише Show24.

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Суть тренду полягає в тому, що дівчата використовують згадану пісню здебільшого у день весілля. Вони знімають відео або з нареченим, або з подружками нареченої. Спершу у кадрі з'являються дівчата, а тоді наречена у білій сукні. Вони підспівують рядки пісні, яку заведено співати у день весілля.

Колись була дівка, як та ружа,

А нині – невістка,

Маю мужа, маю мужа.

Такий милий тренд залишається гарним спогадом для наречених та їхніх друзів, і що найважливіше – найближчим часом він точно не втратить популярності.

Що відомо про пісню

Згаданий трек – є українською народною піснею, яка належить до весільного фольклору. Його переспівали чимало музичних гуртів, однак у тренді використовують версію Інни Главацької.

Ще раніше українська народна пісня "Била мене мати" підкорила тікток.

Інна Главацька – "Ще з колиски мати мене вчила": дивіться відео онлайн

Якщо ж скоро йдете на весілля або будете у ролі нареченої, то можете використати такий варіант тренду для спогадів й гарного настрою.