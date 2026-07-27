Це іспанський сором: Потап і Каменських заспівали російською в Юрмалі та отримали від українців

Настя Каменських і Потап знову привернули до себе увагу черговою неоднозначною появою на публіці. Артисти завітали до Юрмали на фестиваль Лайми Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026, де виконали старі російськомовні хіти. Народ обурений.

Парочка здивувала публіку, вийшовши до неї у костюмах наречених. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці фестивалю в інстаграмі. Настя, яку підозрюють у вагітності, була у пишній весільній сукні з об'ємною фатою, а Потап обрав чорний костюм та білу сорочку. Ролик супроводжувала пісня 2008 року "Не пара".

Настя Каменських та Потап у костюмах наречених: дивіться відео

Вже на сцені парочка з'явилася в інших образах, навіяних естрадною естетикою пізніх 80-х та нульових. Для виступу співаки обрали свої старі російськомовні хіти – "У нас на районе", "У мами", "Все пучком" та "Не пара". Перекладати пісні українською співаки не стали.

Потап і Настя Каменських заспівали в Юрмалі пісні російською: дивіться відео

Реакція мережі на появу Потапа і Насті в Юрмалі

Майже під кожним відео з цією парочкою відмітилися українці, які обурені виконанням старих російськомовних хітів. Деякі з користувачів навіть не зрозуміли, яку країну представляли артисти на заході. У мережі парочка буквально стала посміховиськом.

Лайма, Ви серйозно? Кацапські виконавці на фестивалі? Вони ж відмовились від всього що є українського! Це Вам величезний мінус,

– написав один з користувачів.

Люди у коментарях також називали парочку клоунами, позориськом, а їхній виступ іронічно – іспанським соромом. Ось ще як відреагували українці на виступ:



Реакція українців на виступ Потапа та Насті російською / скриншот коментарів



Мережа обурена виступом Насті та Потапа в Юрмалі / скриншот коментарів

Відомо, що Потап мешкає за кордоном практично з початку повномасштабного вторгнення. Каменських раніше частіше з’являлася в Україні, а останнім часом намагалася будувати іспаномовну кар’єру, проте зараз знову об’єдналася з Потапом у творчому плані.

Напередодні появи у Юрмалі Каменських встигла заїхати до Києва, зустрітися зі своєю мамою та зірковою хрещеною й також отримати порцію хейту.