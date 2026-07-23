"А що ви тут забули?": Каменських з мамою показалася у Києві й обурила українців

Співачка Настя Каменських повернулася до України. Мабуть, як би добре не було на чужині, а до рідного дому все одно тягне. Артистка несподівано з'явилася в Києві, за що їй і прилетіло від українців.

У своєму інстаграмі Настя, яка після початку повномасштабної війни більшість часу проводить за кордоном, виклала кадри зі столиці.

Kyiv,

– лаконічно підписала світлини артистка.

На одному з кадрів співачка позує в машині зі своєю мамою Лідією Петрівною, а на іншому вони вже разом із народною артисткою України Аллою Кудлай. До речі, поява на фото Кудлай зовсім не випадкова. Мама Насті понад 30 років була солісткою хору імені Григорія Верьовки, де вони й здружилися з Аллою. Згодом зіркові колеги стали кумами: саме Алла Кудлай хрестила Настю.



Настя Каменських з мамою / фото з інстаграму



Настя Каменських з мамою та Аллою Кудлай / фото з інстаграму

Реакція українців на повернення Каменських до України

У коментарях до допису співачки деякі українці висловили своє обурення щодо її повернення. Хтось почав глузувати з того, що її не прийняли в Іспанії, хтось згадав, як вона знову перейшла у соцмережах на російську мову та інші скандали. Деякі підписники навпаки підтримали артистку. Ось що пишуть:



Українці реагують на приїзд Каменських до Києва / скриншот коментарів



Як українці реагують на приїзд Каменських до Києва / скриншот коментарів

Ось ще кілька коментарів підписників співачки:

"Я у шоці з коментарів, що з вами не так, люди? Що поганого вам зробила ця людина?";

"З поверненням";

"З прибуттям на рідну землю";

"Ще ж вистачає наглості припе**ися в Київ після всіх скандалів...";

"Ви зникли з українського медіапростору як співачка".

До речі, раніше стало відомо, що після 9 років паузи Настя Каменських та Потап знову повертаються на сцену. Свою заяву у соцмережах вони оголосили російською.