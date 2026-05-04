Крім того, сьогодні, 4 травня, співачка святкує день народження. Каменських виповнилось 39 років. Така кількість подій точно не могла оминути Настю у полі зору журналістів. Сьогодні 24 Канал розповість, що відомо про життя зірки, чому вона розлучається і де живе зараз.

Від "Потапа і Насті" до сольної кар'єри

До популярності у Насті було інше прізвище – Жмур. Вона вирішила взяти дівоче прізвище мами, яка була солісткою хору імені Григорія Верьовки. У юності дівчина навчалась у музичній школі, а вже у 17 років стала учасницею фестивалю "Чорноморські ігри", де взяла Гран-прі.

Згодом до неї прийшла і перша велика слава у дуеті "Потап і Настя". Нагадаємо, що виконавці співали російською мовою.

Каменських, ймовірно, хвилювала її фігура. Від так, вона схудла аж на три розміри, а у 2015 році уже хвалилась новим тілом у соцмережах.

У 2017 році дует "Потап і Настя" оголосив про творчу перерву. Після цього Настя почала розвиватись як сольна співачка і стала популярною далеко за океаном.

Сьогодні її сценічне ім'я – NK, а дебютним треком стала "Это моя ночь".

У результаті її творчість набрала латиноамериканських рис. Кліп на пісню Elefante став одним із найуспішніших.

Особисте життя та розлучення з Потапом

Зірка ніколи не ділилась приватним життям, тому у 2019 році, коли Потап і Настя оголосили про одруження, це стало справжнім шоком. Адже репер перебував у шлюбі з Іриною Горовою й у пари є спільний син.

Зірковий дует відсвяткували весілля у розкішному ресторані під Києвом. Серед гостей було багато відомих людей, які розділили цей день з молодятами. У день весілля Потап випустив пісню "Константа", яку присвятив коханій.

Пізніше співачка зізналась, що вони одружились ще у 2017 році у Лас-Вегасі.

Минулого року Потапенко дав інтерв'ю російському пропагандистському журналістку Юрію Дудю. Під час розмови виплила тема ймовірного розлучення пари. Тоді репер запевняв, що у них все добре і їхня пара "дивиться разом в один бік". Водночас Олексій зауважив, що у випадку розлучення Каменських отримає більшу частину їхнього майна, оскільки шлюб укладено в США.

Я одружився з Настею Каменських в Америці. Тому мені п*здець, якщо я з нею розлучуся. Тож ні*рена, ні*рена. Декілька друзів так розлучилися – годинники, труси й усе забрали,

– зазначив артист.

Цікаво! У США діє інша система розподілу майна при розлученні, яка залежить від штату. У більшості штатів застосовується принцип "справедливого розподілу", коли суд розглядає різні фактори, включаючи тривалість шлюбу, внесок кожного з подружжя, їхній фінансовий стан тощо. Це може призвести до нерівного розподілу майна.

Коли минулого року тема їхнього розлучення набрала справжнього апогею, то артистка сказала, що якби це відповідало дійсності, то вона б оголосила про таку подію відкрито і точно не приховувала. І насправді Настя так і зробила.

1 травня 2026 року співачка опублікувала на інстаграм-сторінці допис, де повідомила, що вони з Олексієм розлучаються. Артистка навіть процитувала одну з їхніх популярних пісень.

"Як ти не крути, але ми не пара". Дякуємо за вашу підтримку та любов упродовж усіх цих років,

– йдеться у дописі.

Каменських також зазначила, що коментарів з цього приводу вони не даватимуть. Також уже колишні закохані не повідомили, що стало причиною такого рішення.

Де зараз Настя Каменських?

Коли розпочалась повномасштабна війна співачка виїхала до Іспанії. Пізніше повернулась до України, де почала активну гастрольну діяльність, а також давала інтерв'ю.

За останніми даними, зірка живе у Латинській Америці, а також часто на її інстаграм-сторінці можна знайти геолокації з інших міст Штатів.

Нагадаємо, минулого року Настя Каменських була в епіцентрі мовного скандалу. Улітку вона виступила з концертами у США, де виконувала свої хіти російською мовою, хоч у 2022 році обіцяла більше ніколи цього не робити.

Через мовний скандал ювелірний бренд "Золотий Вік" розірвав контракт з Настею.

Наприкінці 2025 року співачка опублікувала дописи у соцмережах англійською мовою і продублювала текст російською.

У коментарях артистку розкритикували, адже незрозуміло, чому вона використовує мову агресора, який щодня вбиває українців.