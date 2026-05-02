Враховуючи, що таке свято має неабияке значення для популярних зірок, 24 Канал пропонує розповісти історії про те, як колись нікому невідомі артисти підкоряли вулиці своїх міст.

Зверніть увагу 10 українських пісень, від яких вкриєтесь мурахами

Гурт Måneskin

Колектив отримав всесвітню славу після перемоги на Євробаченні у 2021 році з піснею Zitti e buoni.

Måneskin – Zitti E Buoni (Євробачення): дивіться відео онлайн

Та перш ніж отримати таку популярність, учасники гурту виступали на вулицях римського району Коллі Портуенсі. Тоді у них був зовсім інший стиль, а в очах читалась жага, що вони хочуть більшого.

Måneskin – Raggamuffin Selah Sue COVER (виступали на вулицях Італії): дивіться відео онлайн

Ед Ширан

Сьогодні цей співак відомий усьому світу. Однак його співоча кар'єра почалась саме з вуличного музиканта. Бувало й таке, що Ед навіть не мав де ночувати – вдень він грав на вулицях, а ввечері – спав у метро.

Яким був шлях Еда Ширана до популярності: дивіться відео онлайн

Минулого року у програмі BBC британський виконавець розповідав, що планує посмертний альбом.

Я думаю, що це просто розумно. Мої друзі помирали без заповітів, і це був хаос. У мене є план на випадок смерті. Я знаю, які пісні хочу на своєму похороні. Я знаю, де хочу бути похованим,

– сказав Ед Ширан.

Також нагадаємо, що коли розпочалась повномасштабна війна в Україні, він виступив на благодійному концерті в Бірмінгемі (Велика Британія), під час якого було зібрано 12,2 мільйона фунтів стерлінгів на підтримку нашої країни.

Passenger

Ще один англійський співак, який пройшов шлях від вуличного музиканта до номінанта на премію Brit Awards. Ба більше, раніше виконавець на вулицях продавав пісні та диски на вулицях Англії та Австралії. Passenger покинув школу у 16 років, адже знав, що йому вдасться стати частиною музичної індустрії.

Він неодноразово казав, що саме вуличний спів допоміг йому підготуватись до гастролів і виступів перед великою аудиторією.

Mike Rosenberg/Passenger Live in Buchanan Street Glasgow: дивіться відео онлайн

Джордж Майкл

Артист є одним із співзасновників поп-дуету Wham!, який був створений у 1981 році. Та допоки Джордж чекав на свою славу, йому доводилось співати у лондонському метро. Здебільшого він обирав треки гурту Queen.

Wham! – Last Christmas: дивіться відео онлайн

Що відомо про День вуличного музиканта?

Це свято ініціював у 2007 році литовський музикант Андрюс Мамонтовас. Мета цього дня – популяризація живої музики, щоб підтримати вуличне мистецтво.

Існує також свято музики, яке відзначають 21 червня. Воно зародилось у Франції.