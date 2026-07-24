Настю Каменських зазнімкували з вагітним животиком у Юрмалі, однак не все так просто

У мережі ширяться чутки про ймовірну вагітність української співачки Насті Каменських. Виконавицю помітили на вулицях Юрмали з помітно округлим животиком, однак у мережі запідозрили артистку в продуманому піар-ході заради просування нової пісні.

Приводом для активних обговорень стали фотографії з Латвії, які поширив на своєму ютуб-каналі блогер Богдан Беспалов. За інформацією джерел, кадри були зроблені під час прогулянки артистки, а сама виконавиця може перебувати приблизно на п'ятому чи шостому місяці вагітності.

Водночас блогер звернув увагу на дивний збіг обставин. Момент, коли Каменських з'явилася на публіці в одязі, що підкреслює фігуру, збігається з релізом їхнього з Потапом нового російськомовного треку та майбутнім виступом на фестивалі Лайми Вайкуле. Через це з'явилися припущення, що новина про вагітність може бути лише гучним інфоприводом для привернення уваги до дуету.

Потап використовує застарілі патерни та брудні піар-інструменти, аби створити ілюзію того, що дует затребуваний. Потап завжди був майстром брудного піару, не більше. Новий реліз збігається з виступом на фестивалі Лайми. Це чудовий майданчик, аби нагадати про себе. І тут магічним чином з'являються світлини вагітної Насті Каменських. Звичайно, вагітність – це сенсація. Про це всі напишуть, усі говоритимуть,

– висловив свою думку блогер.

Настя Каменських з округлим животиком / скриншот з відео

Також сумніви викликає той факт, що на офіційних сторінках співачки немає жодного натяку на зміни у фігурі. Беспалов припустив, що артистка могла навіть використати накладний живіт або ж самостійно ініціювати злив фотографій через своє оточення, аби штучно підігріти інтерес до музичної новинки.

Настя Каменських в прекрасній формі / скриншот з відео

Варто зазначити, що зіркове подружжя вже не вперше підозрюють у подібних схемах просування. На початку травня Потап і Настя Каменських несподівано оголосили про розлучення після майже семи років шлюбу, однак вже 18 травня здивували аудиторію новиною про офіційне відновлення свого музичного дуету.