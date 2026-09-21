Жив за мій рахунок і зраджував: блогерка Скальницька розповіла правду про ексчоловіка-афериста

Українська блогерка Настя Скальницька зробила шокуюче зізнання про своє розлучення. З'ясувалося, що красива картинка ідеального шлюбу приховувала зради, обман та величезні борги, які колишній чоловік Богдан залишив на плечах зірки.

Спочатку подружжя оголосило про розрив мирно та з вдячністю одне одному. Скальницька запевняла, що вони розходяться без образ, по-дорослому, і Богдан залишається близькою людиною та батьком їхнього спільного сина Міші. Проте вже за кілька днів блогерка дізналася правду, яка змінила все, і розповіла про це в інстаграмі.

За словами Насті, її колишній виявився "професійним аферистом", який жив за її рахунок. Уся сім'я трималася на доходах Скальницької з блогу, вона закривала його фінансові проблеми та давала гроші на автомобілі. Але згодом з'ясувалося, що машини були орендованими, частина боргів – вигаданими, а дорогі подарунки, як-от годинник Rolex та сумка Hermes – підробками.

Анастасія Скальницька з ексчоловіком / фото з інстаграму

Більше того, Богдан залишив бізнес Насті у боргах, а на її співробітників навіть були оформлені кредити. Постраждали від його схем і куми блогерки – Яна Дога з чоловіком. Наразі на Скальницькій висить борг у понад 1 мільйон гривень.

Але найболючішим ударом для блогерки стали постійні зради чоловіка. З'ясувалося, що він зраджував їй все життя, користувався послугами повій, а навіть під час розриву надсилав квіти іншим дівчатам.

Мій колишній чоловік – професійний аферист. Почати зі мною відносини, щоб експлуатувати мене в подальшому на гроші, зраджувати мені все життя з повіями, залишити мій бізнес у боргах, брати кредити на моїх робітників... Я була для нього просто фінансовий проєкт,

– з відчаєм зізналася Анастасія.

Анастасія Скальницька з колишнім чоловіком / фото з інстаграму

Блогерка шкодує, що сліпо довіряла колишньому, через що не помічала очевидних речей і навіть відштовхувала близьких людей, які намагалися відкрити їй очі на правду. Тепер їй доводиться розгрібати наслідки його афер і вчитися жити заново, але вже з розумінням того, наскільки підлою може бути найближча людина.

Настя Скальницька про колишнього чоловіка – дивитися відео онлайн:



