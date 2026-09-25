"За мною правда": Настя Скальницька вперше відреагувала на звинувачення у брехні

Гучний та неочікуваний розрив блогерки та власниці квіткового бізнесу Насті Скальницької з чоловіком Богданом продовжує обростати новими подробицями й скандалами. Частина суспільства стала на підтримку Насті, а частина навіть вдалася до звинувачень.

Заява Насті про розлучення швидко переросла у публічні обговорення. Як відомо, іфлюенсерка назвала колишнього "професійним аферистом", звинуватила у зрадах і мільйонних боргах. Проте в мережі деякі користувачі звинуватили Скальницьку у брехні, бо не вірять, що вона не знала про діяльність чоловіка. У мережі навіть почали поширювати деякі начебто нестикування у розповідях блогерки.

На тлі хвилі хейту та звинувачень Настя Скальницька взяла невеличку паузу, але вже сьогодні вийшла до підписників із повідомленням. У Stories в Instagram вона лаконічно дала зрозуміти, що правда на її стороні.

За мною правда. А ті, хто бреше і видумує про мене історії, хайпуйте. Поки пауза. Є набагато важливіші теми для обговорень. Ви самі створюєте ці пости і шум,

– написала блогерка.



Скальницька відреагувала на хейт / Скрин сториз

Попри закиди скептиків, Скальницьку підтримала велика кількість колег по цеху та фоловерів. Народ пише, що Настя довіряла чоловіку, була закохана й мала рожеві окуляри, які не дозволили їй розгледіти усієї правди. Багато хто звернув увагу на важкий емоційний стан Насті й закликав не лізти їй у душу зі своїми запитаннями та звинуваченнями.



Настя Скальницька з ексом Богданом / Фото з інстаграму блогерки

До речі, під цю "роздачу" потрапила інша блогерка Юлія Вреба, чоловіка якої порівняли з ексом Скальницької. Юля не стала довго мовчати й дала розгорнуту відповідь щодо цього.