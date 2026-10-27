45-річна Наталі Портман уперше поділилася емоціями після народження третьої дитини

45-річна американська акторка Наталі Портман нещодавно втретє стала мамою і вперше поділилася враженнями після народження дитини.

В інтерв'ю Harper's Bazaar голлівудська зірка зізналася, що переповнена радістю через появу малюка.

Я відчуваю захоплення й радість від появи цієї маленької дивовижної людини,

– розповіла акторка.

Вагітна Наталі Портман / Фото з інстаграм-сторінки natalieportman

За словами Портман, народження третьої дитини також допомогло їй по-новому поглянути на старших дітей. Вона пригадала, як швидко вони виросли й перетворилися на особистостей зі своїм характером, почуттям гумору та поглядами на життя.

Це допомогло мені по-новому поглянути на старших дітей. Я згадую, як нещодавно вони самі були такими крихітними, щойно з'явилися на світ, і як швидко виросли в неймовірних особистостей зі своїм характером, чудовим почуттям гумору та власними поглядами,

– поділилася Наталі.

Нагадаємо, що від шлюбу з французьким танцівником і хореографом Бенжаменом Мільп'є акторка має двох дітей – 15-річного Алефа та 9-річну Амалію. Батько третьої дитини акторки – її нинішній обранець, французький електронний музикант і продюсер Тангі Дестабль. Водночас пара поки не розкриває імені малюка та інших подробиць про поповнення в родині.

Тим часом про перший місяць з новонародженим сином розповіла українська телеведуча Соломія Вітвіцька.